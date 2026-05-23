ثاندر يعبر سبيرز بالبدلاء ويتقدم في نهائي الغربية

لوس أنجلوس (أ ف ب)

سجّل الكندي شاي جلجيوس-ألكسندر 26 نقطة، وقاد أوكلاهوما سيتي ثاندر إلى تجاوز اندفاعة مبكرة ليحقق فوزاً على مضيفه سان أنتونيو سبيرز 123-108، ويتقدم 2-1 في سلسلة نهائي المنطقة الغربية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه).

وقاد جلجيوس-ألكسندر، الحائز مرتين جائزة أفضل لاعب في الدوري، عرضاً هجومياً متكاملاً جديداً لحامل للقب، الذي شهد تسجيل أربعة لاعبين من دكة البدلاء أرقاماً مزدوجة، ليؤمّن فوزاً ثميناً خارج الديار ويستعيد أفضلية الأرض.

وتصدّر جاريد مكاين مسجلي دكة بدلاء ثاندر برصيد 24 نقطة، فيما سجّل جايلين وليامس خمس رميات ثلاثية ضمن مساهمته البالغة 18 نقطة.

وكان النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما أفضل مسجل في صفوف سان أنتونيو بـ26 نقطة، بينما أضاف ديفين فاسيل 20 نقطة.

وانطلقت مواجهة نابضة أخرى بين الغريمين في المنطقة الغربية بإيقاع لاهث، إذ اندفع سبيرز إلى تقدم 15-0 خلال دقائق من صافرة البداية.

وسرعان ما استعاد ثاندر، الذي بدا مصدوماً، توازنه وقلّص الفارق إلى 31-29 مطلع الربع الثاني، قبل أن تمنح ثلاثية رائعة من جلجيوس-ألكسندر التقدم للضيوف.

ثم وسّع أوكلاهوما سيتي الفارق إلى 58-51 مع نهاية الشوط الأول بعد تفوّقه على سان أنتونيو 32-20 في الربع الثاني، بفضل 10 نقاط لكل من أجاي ميتشل وأليكس كاروسو.

وتصاعد التوتر الذي كان يختمر طوال أول مباراتين من السلسلة في مطلع الربع الثالث، عندما دفع ميتشل ستيفون كاسل أثناء قفز جناح سبيرز لتسجيل سلة.

وانزلق كاسل خارج الملعب، قبل أن يدخل زميله ديفين فاسيل في مشادة مع ميتشل، ما أشعل عراكاً جماعياً.

وفي تلك اللحظة كان أوكلاهوما سيتي قد بنى تقدماً من 10 نقاط بواقع 67-57، وواصل الضغط ليتقدم 95-84 قبل دخول الربع الأخير.

وتواصل سيل النقاط في الربع الأخير، وحافظ ثاندر على أفضليته المريحة ليحسم الفوز.

وتُقام المباراة الرابعة من السلسلة، التي تُحسم على أساس الأفضل من سبع مباريات، في سان أنتونيو يوم الأحد.