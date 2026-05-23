السبت 23 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
جوارديولا ينصف هارت بعد 10 سنوات ويشعر بالندم

23 مايو 2026 16:22

لندن(د ب أ)
اعترف الإسباني بيب جوارديولا بأن أكبر ندم يشعر به في مانشستر سيتي هو عدم منح حارس المرمى الإنجليزي جو هارت فرصة لإثبات نفسه.
وأعار جوارديولا "55 عاماً"، والذي سيقود فريقه في مباراته الأخيرة مع السيتي يوم الأحد ضد أستون فيلا، الإنجليزي هارت إلى تورينو بعد أسابيع قليلة من تعيينه، قبل أن يتعاقد مع التشيلي كلاوديو برافو في عام 2016 والبرازيلي إيدرسون في الموسم التالي.
وقال جوارديولا لشبكة سكاي سبورتس: "أريد أن أعترف، أشعر بندم. عندما تتخذ الكثير من القرارات، الكثير جداً، لا بد أن ترتكب أخطاء".
وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا": "لكن هناك ندم واحد يرافقني منذ سنوات طويلة، وهو أنني لم أمنح جو هارت فرصة ليكون معي ويثبت جدارته كحارس مرمى."
وقال: "كان يجب عليّ أن أفعل ذلك، ليس لأي سبب، ومع كل الاحترام لكلاوديو، وكذلك لإيدرسون الذي انضم للفريق، فقد كانا مهمين، ولكن في تلك اللحظة، كان بإمكاني أن أقول: "حسناً يا جو، لنحاول القيام بذلك معاً. إذا لم يُكلل ذلك بالنجاح، فلا بأس، سنغيره".
وقال: "لكن ما حدث قد حدث. في معترك الحياة، يجب عليّ اتخاذ قرارات، وأحياناً لا أكون منصفاً بما فيه الكفاية".

