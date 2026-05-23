السبت 23 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دي تزيربي للاعبي توتنهام: مستقبل النادي بين أيديكم

23 مايو 2026 18:27

لندن(أ ف ب)
حثّ الإيطالي روبرتو دي تزيربي مدرب توتنهام، الذي يُصارع شبح الهبوط، على اللعب بروح قتالية عالية في مباراة الأحد المصيرية ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وسيهبط توتنهام إلى المستوى الثاني (تشامبيونشيب) في حال خسر على أرضه أمام إيفرتون وفاز وستهام على ليدز.
ويتقدم فريق دي تزيربي، صاحب المركز السابع عشر برصيد 38 نقطة، بفارق نقطتين عن وستهام الثامن عشر قبل انطلاق منافسات الجولة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الموسم.
ومن المرجح أن يكون التعادل كافياً لإنقاذ توتنهام من اللعب في المستوى الثاني للمرة الأولى منذ موسم 1977-1978، نظراً لتفوقه الواضح في فارق الأهداف عن وستهام.
وتماشياً مع الموسم المضطرب لتوتنهام، أثار قرار قائده المصاب كريستيان روميرو بالسفر إلى الأرجنتين لمواصلة تأهيله بدلاً من البقاء مع النادي في يوم الحسم غضب الجماهير.
أصرّ دي تزيربي على أن قرار روميرو ومشكلات الإصابات في توتنهام لا يمكن أن يتخذها لاعبوه أعذاراً «لا أريد التحدث عن روميرو، ولا عن (السويدي ديان) كولوسيفسكي. إنهما لا يستطيعان اللعب، ولا يلعبان، وليسا هنا. تركيزي منصب حالياً على دجيد سبنس، و(الفرنسي راندال) كولو مواني، و(البرازيلي) ريتشارليسون».
وأضاف «علينا أن نلعب بكل قوتنا، وأن نلعب بكل إخلاص وبشخصية قوية وبروح عالية لأنها مباراة نهائية. لقد قدّموا أداءً رائعاً في المباراة النهائية الموسم الماضي، وفازوا باللقب» في إشارة إلى التتويج بلقب مسابقة الدوري الأوروبي «يوربا ليج».
وتابع «ربما كانت هناك مكافأة، أليس كذلك؟ بعد غد، لن يكون هناك لقب، ولن تكون هناك مكافأة، هناك ما هو أهم من أي لقب أو مكافأة، إنه مستقبل النادي، هذا أمر عليكم أن تضعوه بين أيديكم».
وختم المدرب البالغ 46 عاماً، قائلاً: «هناك تاريخ النادي، وهناك فخر اللاعبين، وهناك فخر عائلات اللاعبين، وهناك كرامة كل واحد منا، ولذلك، لا يمكنني أن أضيّع طاقتي في التفكير في الموسم المقبل».

