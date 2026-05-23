«السفاح» يطيح درجال من رئاسة الاتحاد العراقي قبل المونديال

بغداد (رويترز)

اختارت كرة القدم العراقية رمزاً من رموزها الذهبية لقيادة المرحلة المقبلة، مع اقتراب استحقاق عالمي طال انتظاره، إذ تم انتخاب يونس محمود قائد العراق السابق رئيساً ​للاتحاد المحلي للعبة بعد تفوقه على عدنان درجال في الانتخابات التي جرت اليوم السبت في العاصمة بغداد.

ويأتي هذا الاختيار قبل فترة وجيزة من مشاركة منتخب «أسود الرافدين» في ⁠نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ أربعة عقود. وحصل محمود على 38 ​صوتاً مقابل 20 صوتاً لدرجال، الذي كان يتولى رئاسة الاتحاد منذ ​عام 2021، ‌في حين نال إياد بنيان صوتاً ⁠واحداً، ​مع إلغاء ورقتي اقتراع. ويعد محمود (43 عاماً) من أبرز الأسماء في تاريخ كرة القدم العراقية، إذ قاد منتخب بلاده إلى الفوز بلقب كأس آسيا للمرة الأولى عام 2007، كما شغل سابقاً منصب النائب الثاني لرئيس الاتحاد العراقي ‌لكرة القدم خلال إحدى الولايات السابقة.

وارتدى يونس محمود الملقب بالسفاح شارة قيادة المنتخب ‌العراقي لمدة عشر سنوات، وخاض تجارب احترافية مع عدد من الأندية في العراق والإمارات وقطر والسعودية، وحقق ثلاث مرات جائزة الحذاء الذهبي في الدوري ​القطري.

وسجل محمود هدف الفوز للعراق في نهائي كأس آسيا 2007، ونال الحذاء الذهبي للبطولة وجائزة أفضل لاعب، كما تم ترشيحه لجائزة أفضل لاعب في آسيا في العام ذاته، ليصبح أول لاعب عراقي يبلغ هذه المرحلة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن محمود قوله عقب ‌فوزه: «سيتم عرض برنامج عمل الاتحاد للفترة المقبلة ​على أعضاء المكتب التنفيذي من أجل مناقشته وإقراره». وأضاف «يمتلك أعضاء المكتب التنفيذي أفكاراً ورؤى يجب تضمينها في البرنامج، ومن المهم أن يكون متكاملاً ويعكس روح العمل الجماعي، للخروج بمشروع يرفع من سمعة الكرة ​العراقية». في المقابل، خسر درجال الانتخابات ‌رغم ⁠ما تحقق خلال ‌فترة ولايته من إنجازات، أبرزها إعادة افتتاح ‌عدد من الملاعب العراقية، وعودة البلاد تدريجياً لاستضافة المباريات الدولية، إلى جانب التأهل لكأس العالم لأول مرة منذ ⁠40 عاماً.

لكنه واجه انتقادات بسبب تذبذب نتائج المنتخبات الوطنية وتراجع مستوى المسابقات ​المحلية في السنوات الأخيرة. وكان العراق قد انتزع آخر بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس العالم، المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الشهر المقبل، بعد فوزه على بوليفيا في نهائي الملحق العالمي بين القارات، الذي أقيم في المكسيك خلال أبريل نيسان، ليعود إلى البطولة للمرة الأولى ​منذ عام 1986. وسيخوض المنتخب العراقي منافسات البطولة ضمن المجموعة التاسعة، ​إلى جانب منتخبات فرنسا والسنغال والنرويج.