اجتماع «إيجابي» بين منظمي رولان جاروس واللاعبين لتعديل الجوائز المالية

باريس (أ ف ب)

عقد ممثلو أفضل لاعبي ولاعبات كرة المضرب اجتماعاً "إيجابياً" مع منظمي بطولة رولان جاروس الفرنسية، للبحث في تعديل قيمة الجوائز المالية، وفق ما أعلن الاتحاد الفرنسي للعبة السبت.

والتقى الاتحاد الفرنسي، ممثَّلاً بمديرة رولان جاروس اللاعبة المصنفة الأولى عالمياً سابقاً أميلي موريسمو وآخرين، مع ممثلي اللاعبين واللاعبات الجمعة، في ختام يوم إعلامي تأثر بمقاطعة قبيل انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة.

وقال الاتحاد في بيان صحفي أرسله: "أتاح (الاجتماع) للاتحاد الفرنسي لكرة المضرب وممثلي اللاعبين (واللاعبات) إجراء تبادل إيجابي وشفاف حول عدد من القضايا".

وأضاف "وبما أن هذه المناقشات تتطلب مزيداً من الوقت، فقد اتفق جميع الأطراف على مواصلة الحوار وعقد اجتماع آخر خلال الأسابيع المقبلة".

وأفاد مصدر قريب من المباحثات في وقت سابق السبت بأن الاتحاد الفرنسي "وافق على التفاوض مباشرة مع اللاعبين" المشاركين في الاحتجاج، ومن بينهم المصنفان الأولان عالمياً الإيطالي يانيك سينر والبيلاروسية أرينا سابالينكا.

وبصفته منظم لبطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى للموسم، "التزم" الاتحاد الفرنسي "بالرد على مقترحات اللاعبين (واللاعبات) خلال الأسابيع المقبلة"، بحسب المصدر.

ومنذ مارس 2025، تحاول مجموعة تضم قرابة 20 لاعباً ولاعبة من الأبرز عالمياً في الوقت الحالي، الحصول على حصة أكبر من الإيرادات التي تولدها البطولات الكبرى.

ويطالب اللاعبون واللاعبات المعنيون بحصة تبلغ 22 بالمئة من هذه الإيرادات بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 15 بالمئة حالياً.

ولإظهار استيائهم، عمد 20 منهم إلى تقليص التزاماتهم الإعلامية إلى 15 دقيقة الجمعة والسبت، خلال اليومين المخصصين للمؤتمرات الصحفية والمقابلات التي تسبق البطولة في رولان جاروس.

ومن المقرر الآن أن يعقد ممثلو أفضل اللاعبين في العالم، ومعظمهم وكلاء، محادثات مع منظمي بطولتي ويمبلدون والولايات المتحدة المفتوحة في اجتماعين منفصلين قبيل نهاية بطولة رولان جاروس.

غير أنه لا يوجد حالياً أي اجتماع مقرر مع منظمي بطولة أستراليا المفتوحة.

وإلى جانب المطالبة بتوزيع أكثر عدالة للإيرادات في البطولات الأربع الكبرى، يدعو نجوم اللعبة أيضاً إلى مشاركة أكبر في القرارات الأساسية المتعلقة بهذه البطولات.

كما يطالبون بأن تستثمر هذه البطولات بشكل أكبر في "رفاه" اللاعبين، مثل الرعاية الصحية وإجازات الأمومة وأنظمة التقاعد.