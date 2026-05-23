«رأس الخيمة لأصحاب الهمم» يستحدث 4 رياضات ويدشن ملعب البادل

رأس الخيمة (وام)

أعلن نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم توسيع منظومته الرياضية، بإضافة 4 رياضات جديدة تشمل البادل والجولف والشطرنج والألعاب الحديثة، إلى جانب افتتاح ملعب بادل حديث وفق أعلى المواصفات الفنية والمعايير الدولية.

وأكدت سمية السويدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي مدير عام النادي، أن الخطوة تمثل نقلة نوعية وتوسعاً استراتيجياً في منظومة النادي الرياضية، بدعم من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وضمن توجهات الدولة لتمكين أصحاب الهمم وتعزيز الدمج الشامل.

وأوضحت أن عدد الألعاب التخصصية المعتمدة بالنادي ارتفع إلى 17 لعبة، تشمل الألعاب الجماعية والمهارية والترفيهية، بما يواكب تطلعات المنتسبين ويعزز فرص مشاركتهم في البطولات المختلفة.

وأشارت إلى التحاق 12 لاعباً ولاعبة ببرنامج «توب جولف» للموسم الثاني، بإشراف نخبة من المدربين والخبراء، استعداداً للاستحقاقات المقبلة، إضافة إلى تنظيم بعض الأنشطة الرياضية في المناطق المفتوحة والشواطئ لتعزيز جاهزية اللاعبين في مختلف البيئات الرياضية.