بالأرقام.. «دوري الأولى» صعود مشتعل وبقاء مؤجل للحظة الأخيرة

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يدخل دوري الدرجة الأولى لكرة القدم الجولة 30 والأخيرة، وسط سباق مشتعل على لقب الدوري وبطاقة التأهل الثانية إلى دوري أدنوك للمحترفين، إلى جانب معركة البقاء التي تشمل خمسة فرق مهدّدة بالهبوط، بعدما حافظت المنافسة على إثارتها حتى الأمتار الأخيرة من الموسم.

وشهد الدوري حتى نهاية الجولة 29، إقامة 203 مباريات من أصل 210 مباريات مقررة على مدار 30 أسبوعاً، أسفرت عن 158 انتصاراً، مقابل 45 مباراة انتهت بالتعادل، فيما بلغ عدد أهداف البطولة 589 هدفاً، في مؤشّر يعكس القوة الهجومية والإثارة التي صاحبت المنافسات طوال الموسم.

وكان يونايتد أول الفرق التي حسمت بطاقة التأهل إلى دوري المحترفين، بعدما رفع رصيده إلى 58 نقطة، ليؤكد حضوره كأحد أبرز مفاجآت الموسم، ويصبح أول نادٍ خاص ينجح في بلوغ دوري المحترفين.

ويواصل يونايتد وحتا التنافس على لقب الدرع، حيث يدخل حتا الجولة الأخيرة وصيفاً برصيد 56 نقطة، مع تمسّكه أيضاً بحظوظه في خطف لقب الدوري، إلى جانب سعيه لحسم بطاقة التأهل الثانية.

وفي المقابل، يبقى الصراع مفتوحاً على البطاقة الثانية للمحترفين بين ثلاثة فرق تشمل حتا، والعروبة صاحب المركز الثالث برصيد 54 نقطة، ودبا الحصن الرابع برصيد 53 نقطة، في واحدة من أكثر المنافسات إثارة في السنوات الأخيرة.

ولا تقلُّ معركة البقاء سخونةً عن سباق الصعود، إذ تتنافس 5 فرق للهروب من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، تشمل سيتي، والاتفاق، ومجد، والجزيرة الحمراء، ومصفوت، مع تقارب كبير في النقاط قبل الجولة الحاسمة.

وعلى صعيد الأرقام الفنية، يملك دبا الحصن لقب أقوى خط هجوم في الدوري بعدما سجّل لاعبوه 56 هدفاً، كما يتصدّر الفريق ذاته قائمة أقوى خطوط الدفاع، باستقباله 16 هدفاً فقط، ليؤكد حضوره كأحد أكثر الفرق توازناً في الموسم الحالي.

**أرقام من دوري الأولى

203 مباريات أقيمت

210 مباريات مقررة

30 جولة من المنافسة

158 مباراة انتهت بالفوز

45 مباراة انتهت بالتعادل

589 هدفاً في الدوري

1 يونايتد أول المتأهلين إلى دوري المحترفين

2 يونايتد وحتا يتنافسان على درع الدوري

3 فرق تتنافس على بطاقة التأهل الثانية: حتا، العروبة، دبا الحصن

5 فرق تصارع الهبوط: سيتي، الاتفاق، مجد، الجزيرة الحمراء، مصفوت

56 هدفاً لدبا الحصن الأقوى هجوماً