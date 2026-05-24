«كتيبة الهجوم الثلاثية» ترضي طموحات بايرن رغم إخفاق «الأبطال»

برلين(د ب أ)

بدأ نادي بايرن ميونيخ موسمه بالفوز 2 / 1 على شتوتجارت، في كأس السوبر الألماني، كما حصد لقب جديد في الدوري الألماني "بوندسليجا" بالفوز على نفس الفريق 4 / 2، وهكذا كان من المناسب أن يختتم موسم شبه مثالي بفوز 3 / صفر في مباراة الفريقين الأخيرة ليرفع كأس ألمانيا مرة أخرى.

ويعد شتوتجارت من الفرق الكبرى في ألمانيا، لكنه كغيره لا يمكنه الصمود أمام قوة الماكينة التهديفية التي لا ترحم لبايرن، الإنجليزي هاري كين.

وسجل قائد إنجلترا بمفرده 9 أهداف من بين 14 هدفاً لبايرن ضد شتوتجارت، حيث كان بايرن قد فاز في الدوري أيضاً 5 / صفر.

ويأتي تسجيل كين لهاتريك يوم السبت، لينهي اللاعب موسمه مسجلاً 61 هدفاً في 51 مباراة على مستوى جميع المسابقات، كما فاز حالياً بأربعة ألقاب مع بايرن منذ انضمامه للفريق في 2023، قادماً من توتنهام الإنجليزي الذي لم يفز معه بأي لقب.

وفاز بايرن بكأس ألمانيا لأول مرة منذ عام 2020، عندما كان قد حقق الثلاثية في ذلك الوقت، بالفوز بدوري أبطال أوروبا أيضاً.

وبغياب بايرن عن نهائي الأبطال السبت المقبل، فإن ذلك الإخفاق الوحيد للفريق المتعطش الذي خرج بشق الأنفس من نصف النهائي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي.

لكن هذا لم يؤثر على الحالة في مباراة ليلة السبت، مثلما قال ماكس إبريل عضو مجلس إدارة النادي لشؤون الرياضة: "الموسم بالكامل كان رائعا، نحن نستحق بالفعل الفوز بالثنائية، الكأس تعود إلى ميونيخ، كتتويج لموسم مذهل".

وأضاف: "بشكل واضح الفريق قام بما عليه، نحن سعداء بالهجوم لدينا، وهاري كين لديه شيء مميز، ونحن سعداء للغاية معه".

وتثبت الأرقام صحة ما قاله، حيث أن المهاجمين كين، وميكايل أوليس، ولويس دياز أحرزوا 17 هدفاً لبايرن في الكأس، و66 هدفاً في الدوري بين 122 هدفاً تم تسجيلها كرقم قياسي بالبوندسليجا، بالإضافة إلى 26 هدفاً من أصل 43 على مستوى دوري أبطال أوروبا

وبالإضافة لكاس السوبر، فإن الثلاثي سجلوا 109 أهداف، حيث أحرز أوليس 22 هدفاً وصنع 26 هدفاً، وكذلك الوافد الجديد في الصيف لويس دياز سجل 26 هدفاً وصنع 19 هدفاً.

وخسر بايرن 3 مباريات فقط من أصل 55 مباراة بجميع المسابقات في موسم 2025 / 2026، كانت ضد أوجسبورج في الدوري، ومباراتي أرسنال وباريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.

يعود الفضل في ذلك جزئياً للمهاجمين، ولكن أيضاً للفريق بأكمله الذي كان يجد دائماً سبيلاً للعودة، عندما يسقط الخصوم بفضل أسلوب الضغط العالي المحفوف بالمخاطر الذي يتبعه المدرب فينسنت كومباني.

وفي هذه الأثناء، ستعمل الإدارة الرياضية لبايرن ميونيخ على تشكيل الفريق لموسم 2026 / 2027، وتشير التقارير إلى إن لاعب وسط نيوكاسل يونايتد، أنتوني جوردون، هو هدفهم الرئيسي.

وسيغادر لاعب وسط المنتخب الألماني، ليون جوريتسكا، بعد ثماني سنوات، وكذلك اللاعب متعدد المراكز، رافائيل جيريرو، والمهاجم المعار، نيكولاس جاكسون. كما أن مستقبل المدافع الأيسر، الكندي ألفونسو ديفيز، الذي يُعاني من الإصابات، وقلب الدفاع، الكوري الجنوبي كيم مينجاي، غير واضح، بحسب التقارير.

وتم الإعلان بشكل واضح أن هاري كين وأوليسي ليسا للبيع، ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات مع كين، المرتبط بعقد حتى عام 2027، قريباً، وصرح أولي هونيس، الرئيس الفخري لبايرن ميونيخ، بأن "الطرفين راضيان عن بعضهما".

لكن بشكل عام، يسعى بايرن ميونيخ إلى تعزيز صفوفه بلاعبين شباب ذوي رواتب أقل، ولذلك يعلق آمالاً كبيرة على الشاب لينارت كارل، الذي قدم موسماً استثنائياً أوصله إلى كأس العالم، وعلى زميله في خط الوسط توم بيشوف.

وأثبت جوناس أوربيج، الذي شارك أيضاً في مباراة السبت، أنه بديل ممتاز للمخضرم مانويل نوير في حراسة المرمى.

وسيؤدي كأس العالم إلى تقليص فترة الإعداد للموسم الجديد، قبل أن يبدأ بايرن ميونيخ مشواره في 22 أغسطس بمواجهة بروسيا دورتموند. وتنطلق منافسات الدوري الألماني بعد أسبوع.