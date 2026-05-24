12 لاعباً شكّلوا حقبة جوارديولا مع مانشستر سيتي

معتز الشامي (أبوظبي)

بعد عِقد من النجاحات غير المسبوقة، يستعد بيب جوارديولا لمغاردة مانشستر سيتي، وعلى مدار نحو عقد كامل، صنع جوارديولا حقبة تاريخية مع سيتي، قاد خلالها النادي إلى التحول لقوة كروية عالمية بحصد 20 لقباً، أبرزها 6 ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

لكن إرث العبقري الإسباني لم يتوقف عند البطولات فقط، بل امتدّ إلى تطوير وصناعة نجوم أصبحوا من الأفضل في العالم، مع إعادة تعريف أدوار تكتيكية عدة داخل الملعب، وصل عددهم إلى 12 لاعباً.

كان رحيم سترلينج أحد أبرز المستفيدين من عمل جوارديولا، حيث تحوّل من جناح سريع يفتقر للحسم إلى هداف مؤثّر سجّل أكثر من 130 هدفاً مع الفريق. كما كان الألماني إلكاي جوندوجان أولى صفقات جوارديولا، وأصبح القلب النابض لخط الوسط، بفضل هدوئه وقدرته على التحكم بإيقاع اللعب، قبل أن يقود الفريق كقائد لتحقيق الثلاثية التاريخية عام 2023.

في الدفاع، أثبت كايل ووكر قيمته الكبيرة بسرعته الهائلة وقدرته على إيقاف الهجمات المرتدة، بينما لعب جون ستونز دوراً محورياً بفضل مرونته التكتيكية، حيث استخدمه جوارديولا أحياناً كمدافع وأحياناً أخرى كلاعب وسط دفاعي، خصوصاً في نهائي دوري الأبطال 2023.

أما الإسباني دافيد سيلفا فكان العقل الإبداعي للفريق في السنوات الأولى من حقبة جوارديولا، حيث وصفه المدرب بأنه أحد عظماء اللعبة، بعدما قدّم مستويات استثنائية وصنع عدداً هائلاً من الأهداف خلال مسيرته مع النادي. وفي مركز حراسة المرمى، أحدث البرازيلي إيدرسون ثورة حقيقية بأسلوب لعبه، بعدما اعتمد عليه جوارديولا بسبب قدرته المميزة على التمرير وبناء اللعب من الخلف، ليصبح نموذجاً حديثاً لحراس المرمى حول العالم.

ويظل البلجيكي كيفن دي بروين أحد أهم نجوم هذه الحقبة، بعدما تطور إلى واحد من أعظم لاعبي الوسط في تاريخ الدوري الإنجليزي بفضل تمريراته الحاسمة ورؤيته الاستثنائية. إلى جانبه، لعب البرتغالي برناردو سيلفا أدواراً متعددة بفضل مرونته التكتيكية وطاقة عمله الكبيرة، ليصبح من أكثر اللاعبين اعتمادا عليهم داخل منظومة جوارديولا.

وفي السنوات الأخيرة، برز الإسباني رودري كأحد أهم لاعبي العالم، بعدما قاد وسط مانشستر سيتي وسجّل هدف الفوز بدوري الأبطال، ثم تُوِّج بجائزة الكرة الذهبية عام 2024 كأول لاعب من النادي يحقق هذا الإنجاز. كما أحدث النرويجي إيرلينج هالاند تأثيراً فورياً منذ انضمامه، بتحطيمه الأرقام التهديفية وقيادته الفريق نحو الثلاثية التاريخية.

ومن أكاديمية النادي، برز فيل فودين كأحد أبرز المواهب التي صقلها جوارديولا، بعدما منحه الثقة ورفض فكرة إعارته، ليتحول لاحقاً إلى نجم أساسي وحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي موسم 2023-2024.

ويبقى أجويرو أحد أبرز النجوم الذين لمعوا في فترة جوارديولا، حيث ساهم بشكل بارز في العديد من البطولات التي حققها مع النادي قبل رحيله واعتزاله.

وعبر هؤلاء النجوم، لم يحقق جوارديولا النجاح فقط، بل أعاد تشكيل هوية مانشستر سيتي، وترك بصمة تكتيكية وفنية ستظل مؤثّرة في كرة القدم الإنجليزية لسنوات طويلة.