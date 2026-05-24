الإثنين 25 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
الأولوية للنخبة الآسيوية.. العين يرسم ملامح ما بعد «الثنائية»

العين حقق ثنائية مستحقة في الموسم المنتهي (الاتحاد)
25 مايو 2026 02:20

معتز الشامي (أبوظبي) 

وضع الجهاز الفني للعين بقيادة الصربي إيفيتش تصوره الخاص بالتحضير للموسم الجديد، على أن يعرض رؤيته كاملة في اجتماع مرتقب مع شركة كرة القدم بالنادي خلال الساعات المقبلة، للتنسيق حول وضع اللمسات النهائية على خطة إعداد الفريق للموسم الجديد، في إطار استراتيجية مبكرة تهدف إلى الحفاظ على حالة الاستقرار الفني، والبناء على النجاحات التي حققها الفريق في الموسم الماضي.

ويتصدر ملف المعسكر الخارجي جدول أعمال الاجتماع، حيث تتمسك إدارة شركة الكرة بسياسة الإعداد القوي التي أثبتت نجاحها، من خلال مواجهة فرق كبيرة خلال فترة التحضيرات الصيفية، وهي الرؤية التي جرى تطبيقها بنجاح خلال الصيف الماضي، عندما خاض الفريق معسكرين بالمغرب وإسبانيا، وخاض مواجهات قوية توّج خلالها بلقب كأس غرناطة، في تجربة انعكست بشكل واضح على جاهزية الفريق طوال الموسم.
وتسعى الإدارة إلى توفير معسكر خارجي متكامل هذا الصيف، يلبّي احتياجات الجهاز الفني من الناحية البدنية والفنية، مع التركيز على خوض مباريات ودية قوية أمام منافسين من مستويات عالية، بما يضمن رفع الجاهزية إلى أقصى درجة ممكنة، خاصة أن الموسم المقبل يحمل تحديات كبيرة محلياً وقارياً.
وتضع شركة الكرة استراتيجية واضحة عنوانها المنافسة على جميع البطولات، مع اهتمام خاص بالتحضير المثالي للاستحقاق القاري في دوري أبطال آسيا للنخبة، الذي يمثل أحد أبرز أهداف النادي في المرحلة المقبلة، إلى جانب الحفاظ على الحضور القوي في المنافسات المحلية.
وفي ملف الانتقالات، حددت شركة الكرة بالتنسيق مع الجهاز الفني احتياجات الفريق من التدعيمات الجديدة، مع توجه واضح لأن تكون الصفقات في أضيق الحدود، وفقاً للرؤية الفنية واحتياجات المراكز التي تحتاج إلى دعم مباشر، من دون الإخلال بحالة الاستقرار التي يتمتع بها الفريق. كما يشهد الاجتماع مناقشة قائمة اللاعبين المتوقع رحيلهم، سواء عبر الانتقال النهائي أو الإعارة، ضمن خطة إعادة التوازن للقائمة، ومنح بعض العناصر فرصة المشاركة بشكل أكبر، بما يتماشى مع احتياجات المرحلة المقبلة.
ويعكس التحرك المبكر من إدارة العين رغبة واضحة في عدم الاكتفاء بما تحقق، بل البناء على موسم الإنجازات، عبر تخطيط احترافي يهدف إلى تجهيز فريق قادر على مواصلة الهيمنة محلياً، والذهاب بعيداً في التحديات القارية، بما يتناسب مع مكانة النادي، وطموحات جماهيره.

