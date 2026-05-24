الفوزه وحده لا يكفي.. وستهام يودع الدوري الإنجليزي!

لندن (رويترز)
هبط وستهام يونايتد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد، رغم فوزه 3-صفر على ضيفه ليدز يونايتد، إذ أكد فوز توتنهام هوتسبير على إيفرتون هبوطه من دوري الدرجة الأولى في إنجلترا.
وكان الفريق المضيف بحاجة إلى تحقيق الفوز مع خسارة توتنهام من أجل البقاء، بعدما بدأ المباراة متأخراً بفارق نقطتين عن منافس البقاء مع فارق أهداف أسوأ بكثير.
وخشي مشجعو وستهام من مصيرهم بعد انتشار خبر هدف توتنهام في الشوط الأول داخل الملعب، لكن تاتي كاستيانوس منحهم الأمل بهدف بضربة رأس في الدقيقة 67.
وضاعف جارود بوين النتيجة قبل 10 دقائق من النهاية، ثم أضاف كالوم ويلسون الهدف الثالث في الوقت المتأخر.
ومع ذلك، ورغم أن الفوز رفع رصيد وست هام إلى 39 نقطة من 38 مباراة، فقد أنهى الموسم متأخراً بنقطتين عن توتنهام صاحب المركز 17، ما يعني هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية لأول مرة منذ موسم 2010-2011.