الفوزه وحده لا يكفي.. وستهام يودع الدوري الإنجليزي!

لندن (رويترز)

هبط وستهام يونايتد من الدوري ​الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد، رغم فوزه 3-صفر على ضيفه ليدز ⁠يونايتد، إذ أكد فوز توتنهام هوتسبير ​على إيفرتون هبوطه من ​دوري ‌الدرجة الأولى في ⁠إنجلترا.

وكان ​الفريق المضيف بحاجة إلى تحقيق الفوز مع خسارة توتنهام من أجل البقاء، بعدما بدأ ‌المباراة متأخراً بفارق نقطتين عن ‌منافس البقاء مع فارق أهداف أسوأ بكثير.

وخشي مشجعو وستهام ​من مصيرهم بعد انتشار خبر هدف توتنهام في الشوط الأول داخل الملعب، لكن تاتي كاستيانوس منحهم الأمل بهدف بضربة ‌رأس في الدقيقة ​67.

وضاعف جارود بوين النتيجة قبل 10 دقائق من النهاية، ثم أضاف كالوم ويلسون ​الهدف ‌الثالث ⁠في ‌الوقت المتأخر.

ومع ‌ذلك، ورغم أن الفوز رفع رصيد وست هام إلى 39 نقطة من ​38 مباراة، فقد أنهى الموسم متأخراً بنقطتين عن توتنهام صاحب المركز 17، ما يعني هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية ​لأول مرة منذ موسم 2010-2011.