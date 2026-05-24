الإثنين 25 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
«سندرلاند الخامس».. من الصعود إلى مسابقات أوروبا

24 مايو 2026 22:12

لندن (رويترز)

أصبح سندرلاند خامس فريق فقط في تاريخ ​الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، يتأهل لمسابقة أوروبية في موسمه الأول بعد الصعود، وذلك بعد الفوز 2-1 ⁠على تشيلسي في الجولة الأخيرة.
وبفضل تسديدة ​مباشرة من تراي هيوم في الدقيقة ​25 ‌وهدف عكسي في الشوط ⁠الثاني ​من مالو جوستو، تقدم سندرلاند إلى المركز السابع في ملعب النور، على الرغم من أن كول بالمر قلص الفارق ‌لتشيلسي الذي أكمل المباراة منقوصاً بعد طرد ‌ويسلي فوفانا.
وسينضم سندرلاند إلى بورنموث، الذي تعادل 1-1 مع مضيفه نوتنجهام فورست، في ​الدوري الأوروبي الموسم المقبل، بينما سيغيب تشيلسي عن المشاركات الأوروبية.
وتأهل برايتون آند هوف ألبيون إلى دوري المؤتمر بعدما حل ثامناً رغم خسارته 3-صفر أمام ‌ضيفه مانشستر يونايتد.
وكان مانشستر ​يونايتد، الذي سجل نجمه برونو فرنانديز هدفاً وقدم التمريرة الحاسمة رقم 21 هذا الموسم، ليكسر الرقم القياسي ​لعدد التمريرات الحاسمة ‌في ⁠موسم واحد، ‌ضمن بالفعل التأهل ‌لدوري أبطال أوروبا، إلى جانب حامل اللقب أرسنال ومانشستر سيتي ⁠وأستون فيلا، بينما حصل ليفربول على النقطة ​التي كان يحتاج إليها لحسم التأهل بتعادله 1-1 مع ضيفه برنتفورد.
وبإمكان كريستال بالاس أيضاً التأهل إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل إذا فاز على رايو فاليكانو في ​نهائي دوري المؤتمر في لايبزيج يوم ​الأربعاء.

السنغال.. استقالة رئيس البرلمان إثر إقالة رئيس الوزراء
السنغال.. استقالة رئيس البرلمان إثر إقالة رئيس الوزراء
روبيو: أميركا والهند تقتربان من إبرام اتفاق تجاري
الكونغو الديمقراطية: ارتفاع حالات تشتبه إصابتها بـ"إيبولا"
نيجيريا: الحزب الحاكم يرشح تينوبو لولاية رئاسية ثانية
شمّا بنت سلطان بن خليفة تناقش القيادة المناخية في جامعة كامبريدج
