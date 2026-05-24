الإثنين 25 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

تأهل شباب الأهلي والشارقة إلى نصف نهائي كأس نائب رئيس الدولة للسلة

25 مايو 2026 01:16

دبي (وام)
تأهل فريقا شباب الأهلي والشارقة إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة، آخر بطولات الموسم المحلي، بعد فوزهما أمس على فريقي الظفرة والوحدة في مواجهتي الدور ربع النهائي.
وحقق شباب الأهلي فوزاً كبيراً على ضيفه الظفرة بنتيجة 132-96، في المباراة التي أقيمت على صالة نادي شباب الأهلي في دبي، ليترقب مواجهة الفائز من لقاء البطائح والوصل المقرر اليوم، في ختام منافسات الدور ربع النهائي.
وفي المباراة الثانية، تفوق الشارقة على الوحدة بنتيجة 114-74، في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة نادي الشارقة، ليضرب موعداً في نصف النهائي مع الفائز من مواجهة النصر والجزيرة.

الأخبار العالمية
الزيودي: مضيق هرمز يجب أن يظل ممراً مائياً دولياً حراً ومفتوحاً
25 مايو 2026
دونالد ترامب ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في قاعدة أندروز الجوية المشتركة في ولاية ماريلاند (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب: الحصار سارٍ لحين التوصل لاتفاق مع إيران
25 مايو 2026
سفن شحن في مضيق هرمز (أ ف ب)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: ممارسات إيران في مضيق هرمز «إرهاب عابر للحدود»
25 مايو 2026
سفن وقوارب في مضيق هرمز - أرشيفية
الأخبار العالمية
تأهب بريطاني لمهمة محتملة لتطهير «هرمز» من الألغام
25 مايو 2026
دخان يتصاعد عقب غارة إسرائيلية على جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غارات إسرائيلية متواصلة على لبنان وإنذارات إخلاء جديدة
25 مايو 2026
