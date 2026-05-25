«أبوظبي للفورمولا -1» جاهز لانطلاقة التحدي العالمي في كالياري



كالياري (وام)

أعلن فريق أبوظبي للزوارق السريعة الفورمولا -1، مشاركته في الجولة الأولى من بطولة العالم للزوارق، التي تستضيفها مدينة كالياري الإيطالية خلال الفترة من 29 إلى 31 مايو الجاري، وأكد أن الفريق سيمثله في المنافسات كل من الإماراتي راشد القمزي، والسويدي جوناس أندرسون، والسويدي إريك ستارك، عبر ثلاثة زوارق، في تأكيد على الحضور القوي ضمن نخبة الفرق العالمية المشاركة.

وأكمل الفريق برنامجه التحضيري في إيطاليا من خلال تدريبات فنية وتجارب ميدانية مكثّفة، لرفع جاهزية الزوارق والمتسابقين قبل انطلاق المنافسات الرسمية، في ظلّ التحديات القوية المتوقعة خلال الجولة الافتتاحية.

ويسعى فريق أبوظبي إلى مواصلة نتائجه المتميزة في بطولة العالم، مستفيداً من خبرات سائقيه وإمكاناته الفنية وسجله الحافل بالإنجازات في رياضة زوارق الفورمولا-1، وتتضمن جولة كالياري إقامة التجارب الحرة والتصفيات الرسمية والسباق الرئيسي، بمشاركة نخبة من أبطال العالم والمتسابقين الدوليين.