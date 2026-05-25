الإثنين 25 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
الرياضة

3 مباريات لمنتخب الجودو في افتتاح «آسيوية طشقند»

25 مايو 2026 13:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

تغادر إلى أوزبكستان بعثة منتخبنا الوطني لناشئي الجودو للمشاركة في بطولة آسيا للناشئين، التي تستضيفها أوزبكستان بعاصمتها طشقند يومي الخميس والجمعة، بمشاركة 692 لاعباً ولاعبة من 11 دولة.
ويرأس البعثة محمد جاسم الأمين العام للاتحاد، وتضم الطاقم الفني المكوّن من المدرب الأوزبكي شرف الدين لطفي الله والدكتور موح الموح عضو اللجنة الفنية، بجانب 5 لاعبين هم: مسعود المسماري الذي يشارك في منافسات (وزن تحت 55 كجم)، أنس اليماحي (تحت 60 كجم)، صقر العتيبي (تحت 66 كجم) حميد المازمي (تحت 73 كجم) ويوسف العواد في وزن (تحت 81 كجم).
وتبدأ مراسم البطولة يوم غدٍ بإجراء قرعة البطولة بمقر الاتحاد مع اجتماع أهلية اللاعبين، حيث يخوض منتخبنا 3 مباريات على ضوء قرعة البطولة ضمن نزالات الوزن الخفيف في اليوم الأول لأوزان تحت 55 كجم، و60 كجم و66 كجم، وخُصّص اليوم الثاني لمنافسات الوزن الثقيل، ويخوض منتخبنا تحديات وزني تحت 73 كجم، ووزن تحت 81 كجم.

