«أبيض الشباب» يهزم سنغافورة برباعيتين قبل قرعة تصفيات آسيا



معتصم عبدالله (أبوظبي)

حقّق منتخبنا الوطني للشباب تحت 19 عاماً فوزين متتاليين على مضيفه منتخب سنغافورة بنتيجة واحدة 4-0، خلال المباراتين الوديتين اللتين أقيمتا يومي 21 و24 مايو الجاري على استاد جالان بيسار في سنغافورة، ضمن برنامج إعداد «الأبيض الشاب» للمشاركة في تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً المقبلة.

في المقابل، يستعد المنتخب السنغافوري لخوض بطولة اتحاد آسيان تحت 19 عاماً 2026، التي تستضيفها مدينة ميدان الإندونيسية خلال الفترة من 1 إلى 13 يونيو المقبل، والتي تمثّل محطة تحضيرية مهمة للمنتخبات المشاركة قبل خوض التصفيات الآسيوية.

ويترقب «أبيض الشباب» قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً 2027 في الصين، التي تُسحب بعد غدٍ الخميس في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، بمشاركة 44 منتخباً، في النسخة الثالثة والعشرين من التصفيات منذ اعتمادها للمرة الأولى عام 1980.

وتقام التصفيات خلال الفترة من 25 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 بنظام التجمع المركزي، مع تطبيق نظام جديد ضمن الإصلاحات الخاصة بمسابقات الفئات العمرية في الاتحاد الآسيوي، والتي تمت المصادقة عليها في وقت سابق من العام الجاري.

ووضع تصنيف القرعة منتخب الإمارات في المستوى الثالث إلى جانب منتخبات عُمان (18)، الإمارات (19)، الهند (20)، كوريا الشمالية (21)، كمبوديا (22)، البحرين (23)، ماليزيا (24)، والفلبين (25).

ويهدف النظام الجديد إلى تعزيز التنافسية ومنح المنتخبات مباريات أكثر تكافؤاً، عبر اعتماد نظام من مرحلتين يتضمن آلية للصعود والهبوط.

وسيتم في مرحلة التصفيات توزيع 32 منتخباً على ثماني مجموعات، تضم كل منها أربعة منتخبات، على أن يتأهل أصحاب المركز الأول، إضافة إلى أفضل سبعة منتخبات تحتل المركز الثاني، إلى نهائيات النسخة الثالثة والأربعين من كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً، فيما يهبط أصحاب المركز الأخير في كل مجموعة إلى مرحلة التطوير في النسخة التالية.

أما مرحلة التطوير، فستشهد توزيع 12 منتخباً على ثلاث مجموعات، تضم كل منها أربعة منتخبات، على أن تصعد المنتخبات المتصدرة للمجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل ثلاثة منتخبات تحتل المركز الثاني، إلى مرحلة التصفيات في النسخة التالية.

ويعتمد تصنيف المنتخبات على نتائج النسخ الثلاث الأخيرة، إضافة إلى عدد المنتخبات المشاركة في المنافسات.