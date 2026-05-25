هل يستحق نيمار الاحتفاظ بالقميص التاريخي رقم 10 مع منتخب البرازيل؟

25 مايو 2026 19:00

 
معتز الشامي (أبوظبي)
أثير جدل واسع في البرازيل بعد أن زعمت تقارير عديدة أن فينيسيوس جونيور سيرث القميص رقم 10 التاريخي للمنتخب البرازيلي، بينما سينتقل نيمار إلى القميص رقم 13، ورغم نفي هذه المعلومات لاحقاً لعدم تحديد أرقام اللاعبين رسمياً بعد، فإن النقاش محتدم بالفعل، من سيرتدي القميص الأكثر شهرة في تاريخ كرة القدم البرازيلية؟
الرقم 10 في المنتخب البرازيلي ليس مجرد رقم، بل هو رمز. ارتدى هذا الرقم أساطير مثل بيليه، زيكو، ريفالدو، رونالدينيو، وكاكا، وارتدى نيمار هذا القميص لأكثر من عقد من الزمان، وأصبح الوريث الطبيعي لهذا الإرث، كانت أول مرة يرتدي فيها هذا القميص الأيقوني في 21 يونيو 2013، ومنذ ذلك الحين، نادراً ما تخلى عنه كلما سنحت له الفرصة للعب مع المنتخب البرازيلي.
ومن جهة أخرى، يمثل فينيسيوس جونيور حاضر ومستقبل البرازيل، وارتدى نجم ريال مدريد القميص رقم 10 لأول مرة في 17 يونيو 2023، خلال فترة غياب نيمار بسبب الإصابة، ومنذ ذلك الحين، بدأ العديد من المشجعين ينظرون إلى فينيسيوس كقائد جديد للمنتخب البرازيلي.
الآن، ومع وجود كلا اللاعبين في تشكيلة المدرب كارلو أنشيلوتي، تزداد أهمية القرار، ويستطيع نيمار الاعتماد على مكانته وخبرته وتأثيره المستمر داخل غرفة الملابس. وقد صرح لاعبون مثل رافينيا علناً عن مدى أهمية نيمار للفريق، داخل الملعب وخارجه.
وإذا اختارت البرازيل احترام التسلسل الهرمي، فإن النتيجة الأكثر منطقية ستكون احتفاظ نيمار بالقميص رقم 10، بينما يعود فينيسيوس جونيور إلى القميص رقم 7، وهو رقم سبق أن ارتداه مع ريال مدريد والمنتخب البرازيلي.
وهناك أيضاً تفصيل تاريخي هام على المحك، إذا لعب نيمار في كأس العالم القادمة مرتدياً القميص رقم 10، سيصبح اللاعب البرازيلي الوحيد الذي يرتدي هذا الرقم في 4 نسخ مختلفة من كأس العالم، متجاوزاً حتى بيليه.
ومن المفارقات أن بيليه نفسه حصل على القميص رقم 10 بسبب خطأ إداري خلال كأس العالم 1958 في السويد، حيث لم ترسل البرازيل قائمة أرقام لاعبيها الرسمية إلى «فيفا»، فقام الاتحاد بتوزيع الأرقام عشوائياً. هذه المصادفة جعلت من الرقم 10 الرقم الأكثر شهرة في تاريخ كرة القدم. لذا يبقى السؤال مطروحاً: هل يجب أن يبقى الرقم 10 لنيمار، أم حان الوقت أخيراً لفينيسيوس جونيور ليرتديه؟

