المرزوقي يُتوّج بلقب جولة «الشراع لشبونة» الدولية للحواجز



لشبونة (وام)



تُوِّج الفارس عمر عبد العزيز المرزوقي، بلقب جولة «الشراع» لبطولة لشبونة الدولية فئة الثلاث نجوم، ونجح المرزوقي على صهوة الجواد «شاكو باي» في إكمال جولتي الفرق دون خطأ على حواجز الـ 1.50متر، وقاد منتخب الإمارات للمركز السادس، في أولى بطولات الأمم الأوروبية المؤهلة لبطولة العالم 2026.

وتم تنظيم منافسات البطولة للفرق والفردي خلال الفترة من 21 إلى 24 مايو الجاري على الميادين الخارجية العشبية، ضمن سلسلة المشاركات الأوروبية الصيفية لإسطبلات الشراع، برعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسّس إسطبلات الشراع.

وأنهى فريق الشراع مشاركته في المركز السادس من بين 10 فرق، جاءت نتائجها على التوالي، لكل من إسبانيا، وجنوب أفريقيا، وفرنسا، وإيطاليا، وسويسرا، والإمارات، وبريطانيا، والبرتغال، وأميركا، والبرازيل.

وتألّق المرزوقي مع «شاكو باي» الذي أظهر قدراته العالية، في منافسة الجائزة الكبرى على حواجز الـ 1.55متر، وشهدت إكمالها لفارسين فقط في جولة التمايز دون خطأ من بين خمسة فرسان صعدوا إليها، وأكملها المرزوقي مسجلاً 38.43 ثانية، وتُوّج بلقب وجائزة البطولة.

وحصد جائزة المركز الثاني الفارس الفرنسي إدوارد شوفي، مُنهياً التمايز مع الفرس «زياميا دو لابون زد» «14 سنة»، بزمن قدره 39.42 ثانية، وثالثاً الفارس البرتغالي دوارت سيبرا مع الجواد «دورادوس 2» «13 سنة»، بزمن التمايز 40.15 ثانية، وبرصيد 4 نقاط جزاء.

وقالت كيتل، مديره العمليات العالمية في «الشراع»، إن فوز المرزوقي و«شاكو باي»، بعد أداء استثنائي يجسّد موهبته، إلى جانب الشراكة التي بناها مع «شاكو باي»، موضحة أن وجود فارس إماراتي على القمة في هذا الميدان الأوروبي التاريخي لحظة فخر لرياضة الفروسية الإماراتية.

وأكدت أن الفوز يحمل أهمية إضافية في ظل التزام «الشراع»، بمستقبل رياضة الفروسية في البرتغال، وهو ما تم الإعلان عنه في نوفمبر 2025، باتفاقية تمتد لخمس سنوات لإعادة كأس الأمم التاريخية إلى لشبونة بعد توقف دام ثلاث سنوات، تأكيداً لرؤية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان في دعم الفعاليات العريقة في مختلف أنحاء أوروبا.

من جهته وصف المرزوقي، المشاركة في بطولة لشبونة بأنها تاريخية، لأن عمرها تخطّى المائة عام تقريباً، بدعم وتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، ليتم تتويجه بهذا اللقب الكبير بعد الوصول إلى جولة التمايز 1.55 متر، دون خطأ، وهو ما يمثّل دافعاً قوياً نحو المزيد من التميز، وتحقيق الإنجازات باسم دولة الإمارات.



تشكيلة مميزة



ضمّ فريق الشراع الفرسان عمر عبدالعزيز المرزوقي على صهوة الجواد «شاكو باي» «12 سنة»، وحميد عبدالله المهيري مع الجواد «فونشستي» «12 سنة»، وعبدالله محمد المري والجواد «بي بي اس مقريقور» «14 سنة»، والفارس سالم أحمد السويدي مع الجواد «فلون فلون» «11 سنة».