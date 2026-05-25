تعرف على ترتيب إجمالي الرواتب السنوية بأندية البريميرليج



معتز الشامي (أبوظبي)

يقدّم تصنيف أندية الدوري الإنجليزي الممتاز حسب إجمالي رواتب اللاعبين نظرة ثاقبة على التسلسل الهرمي التنافسي والمالي لكرة القدم الإنجليزية، وتعكس الرواتب عادة طموح الفريق، وعمق التشكيلة، والقوة التجارية، وغالباً ما ترتبط بأداء الفريق في الدوري.

في القمة، تتربع الأندية ذات الموارد المالية الضخمة، وليس من المستغرب وجود فجوة كبيرة بين أولئك الموجودين في القمة والفرق الأقل دفعاً للأجور، فما هو ترتيب جميع أندية البريميرليج حسب إجمالي الرواتب السنوية هذا الموسم، بحسب موقع Salary Leaks؟

يعد مانشستر سيتي، بطل البريميرليج 4 مرات متتالية بين موسمي 2020/21 و2023/2024، صاحب أعلى إنفاق على الرواتب، حيث بلغ 220.3 مليون جنيه إسترليني سنويا، ويعتبر إيرلينج هالاند، الذي وقع عقداً لمدة 9 سنوات ونصف السنة بـ26 مليون جنيه إسترليني سنوياً، اللاعب الأعلى أجراً في النادي.

ويحتل أرسنال -بطل البريميرليج هذا الموسم- المركز الثاني، حيث يصل إجمالي إنفاقهم على الأجور إلى 180.8 مليون جنيه إسترليني. وتتجاوز رواتب بوكايو ساكا وكاي هافرتز وديكلان رايس 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.

ويأتي ليفربول في المركز الثالث بـ163.5 مليون جنيه إسترليني، حيث أدى نجاح الفريق تحت قيادة يورجن كلوب إلى منح عقود أكبر للاعبين الذين قدموا أداء مميزاً. ويُعد محمد صلاح - الذي يرحل عن الفريق بنهاية الموسم- اللاعب الأعلى أجراً في أنفيلد، حيث يتقاضى 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، بينما يتقاضى قائد الفريق فيرجيل فان دايك، راتباً أقل بمقدار 50 ألف جنيه إسترليني.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع بـ152 مليون جنيه إسترليني، حيث يحصل عدد من لاعبي الفريق على أكثر من 10 ملايين جنيه إسترليني سنوياً. ويتصدر كاسيميرو - الذي يرحل عن الفريق بنهاية الموسم- وقائد الفريق برونو فرنانديز القائمة، براتب يبلغ 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.

ويأتي تشيلسي في المركز الخامس بـ134 مليون جنيه إسترليني، رغم إنفاق البلوز أكثر من مليار إسترليني في عهد تود بوهلي لتعزيز تشكيلتهم المتضخمة أصلاً. ويتصدر ريس جيمس قائمة أعلى الرواتب السنوية بـ13 مليون جنيه إسترليني، يليه ويسلي فوفانا في المركز الثاني بـ10 ملايين جنيه إسترليني.

ويكمل توتنهام قائمة «الستة الكبار»، بإجمالي رواتب 134 مليون جنيه إسترليني. يتساوى سيمونز، اللاعب الأعلى أجراً في توتنهام، بـ10.4 مليون جنيه إسترليني سنوياً، مع المدافع كريستيان روميرو، بينما يحصل جيمس ماديسون على 8.8 مليون جنيه إسترليني سنوياً.

ترتيب جميع أندية البريميرليج حسب إجمالي الرواتب السنوية

1. مانشستر سيتي: 220.300.000 إسترليني

2. آرسنال: 180.800.000 إسترليني

3. ليفربول: 163.500.000 إسترليني

4. مانشستر يونايتد: 152.000.000 إسترليني

5. تشيلسي: 134.400.000 إسترليني

6. توتنهام: 134.000.000 إسترليني

7. أستون فيلا: 127.200.000 إسترليني

8. نيوكاسل: 109.700.000 إسترليني

9. نوتنجهام: 83.700.000 إسترليني

10. كريستال بالاس: 80.300.000 إسترليني

11. وست هام: 79.000.000 إسترليني

12. إيفرتون: 76.900.000 إسترليني

13. فولهام: 74.500.000 إسترليني

14. ليدز يونايتد: 67.000.000 إسترليني

15. بورنموث: 64.800.000 إسترليني

16. برايتون: 64.500.000 إسترليني

17. سندرلاند: 63.400.000 إسترليني

18. بيرنلي: 59.600.000 إسترليني

19. وولفرهامبتون: 57.000.000 إسترليني

20. برينتفورد: 54.600.000 إسترليني