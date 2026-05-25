انتخابات مبكرة تهدد عرش بيريز التاريخي في ريال مدريد



معتز الشامي (أبوظبي)

في تطوِّر مفاجئ هزّ أروقة ريال مدريد، أعلن النادي الإسباني رسمياً فتح باب الانتخابات الرئاسية، في خطوة غير متوقعة تضع الرئيس التاريخي فلورنتينو بيريز أمام أول تحدٍّ انتخابي حقيقي منذ سنوات، بعدما تقدّم رجل الأعمال الإسباني إنريكي ريكيلمي بترشحه رسمياً لرئاسة النادي الملكي.

ويفتح الحدث الذي تصدّر عناوين الصحف الإسبانية والعالمية، باب التساؤلات حول مستقبل ريال مدريد، وهوية الرجل الذي قرّر مواجهة أحد أكثر الرؤساء نفوذاً في تاريخ كرة القدم.

إنريكي ريكيلمي، البالغ من العمر 37 عاماً، ليس اسماً مألوفاً كثيراً في عالم كرة القدم، لكنه يُعد أحد أبرز رجال الأعمال الصاعدين في أوروبا، ومؤسّس شركة Cox Energy المتخصصة في الطاقة المتجددة، والتي تمتلك مشاريع ضخمة في إسبانيا والبرتغال وتشيلي وكولومبيا والمغرب وجنوب أفريقيا والإمارات، كما أبرمت مؤخراً صفقة ضخمة للاستحواذ على أعمال شركة «إيبردرولا» في المكسيك بقيمة 4 مليارات دولار.

لكن طموح ريكيلمي لم يكن اقتصادياً فقط، بل كروياً أيضاً. فقد أعلن منذ سنوات رغبته في تولي رئاسة ريال مدريد، مستفيداً من ارتباط عائلي بالنادي، إذ سبق لوالده أن شغل منصباً إدارياً داخل النادي بين عامي 2006 و2009.

الانتخابات جاءت بعد مشهد درامي صنعه فلورنتينو بيريز بنفسه، عندما تحدّث في مؤتمر صحفي غامض عن «مؤامرات» تُحاك ضده من شخصيات تعمل في الظل، ملمحاً إلى رجل يتحدث «بلكنة مكسيكية» وله علاقات بشركات الكهرباء، في إشارة اعتبرها كثيرون موجّهة مباشرة إلى ريكيلمي.

ورغم أن بيريز، البالغ 79 عاماً، يبقى المرشح الأوفر حظاً، فإن مجرد وجود منافس فعلي يخلق حالة غير مسبوقة داخل ريال مدريد، خاصة أن بيريز اعتاد الفوز دون منافسة في انتخابات 2013 و2017 و2021 و2025.

وتفرض لوائح ريال مدريد شروطاً معقّدة للترشح، تشمل الجنسية الإسبانية، وعضوية لا تقل عن 20 عاماً، إلى جانب تقديم ضمان مالي ضخم يعادل 15% من ميزانية النادي، أي نحو 187 مليون يورو، لكن مصادر مقرّبة من ريكيلمي تؤكد قدرته على استيفاء كل المتطلبات.

ويحاول المرشح الشاب تقديم نفسه كصوت للتغيير، محذراً من خطط خصخصة محتملة قد تغيّر هوية النادي المملوك تاريخياً لأعضائه.

ورغم صعوبة المهمة، فإن الانتخابات المرتقبة خلال الأيام المقبلة تعيد الحيوية السياسية إلى ريال مدريد، وتضع مستقبل النادي على مفترق طرق بين الاستمرار مع بيريز، أو بداية مشروع جديد قد يُعيد رسم ملامح العملاق الإسباني.