«يد الشارقة» تُعلن التحدي للحفاظ على اللقب الآسيوي في نسخة الكويت



علي معالي (الشارقة)

كثّف نادي الشارقة استعداده للمشاركة في بطولة آسيا لكرة اليد، المقرر إقامتها في الكويت خلال الفترة من 6 إلى 15 يونيو المقبل، وأعلن اللاعبون والجهازان الفني والإداري التحدي في النسخة الـ28، والحفاظ على اللقب الذي تُوج به «الملك»، في النسخة الأخيرة.

وعقد نادي الشارقة مؤتمراً صحفياً حضره كل من محمد بن هندي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، ومحمد صالح آل علي عضو مجلس الإدارة، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وإبراهيم صالح سمبيج عضو المجلس، رئيس شركة كرة القدم، وجاسم محمد عضو إدارة الألعاب الجماعية، مشرف لعبة اليد، ومحمد إسحاق المازمي عضو شركة الاستثمار، والمدرب البرازيلي ماركوس تاتا، واللاعبين: إبراهيم القرص، ومحمود فايز.

وقال محمد بن هندي: «يد الشارقة تاريخ ممتد، ومتميز محلياً وخارجياً، وهي منظومة رائعة داخل النادي ويلقون الدعم الكبير من مجلس الإدارة، وسعداء بما يحققه الفريق، والتتويج باللقب القاري نتيجة حقيقية لجهود تم البناء عليها من 30 عاماً، وهو مصدر فخرنا بالإمارة الباسمة، وهناك نضج كبير بين عناصر اللعبة، والتعامل مع كل الضغوط المتواجدة في مجال اللعبة».

وقال محمد صالح آل علي: «تواجدنا في النسخة الآسيوية هو امتداد لمسيرة حافلة بالإنجازات، نسعى إلى تشريف اليد الإماراتية في مثل هذا المحفل القاري الكبير، ونحظى بدعم كبير من النادي والرعاة والشركاء، وثقتنا كبيرة في اللاعبين لتمثيل الوطن بالشكل اللائق».

وقال جاسم محمد: «تم التعاقد مع ثنائي نادي الزمالك المصري هشام محمد صلاح، وجمال صلاح محمد للتواجد ضمن قائمة الفريق في النسخة الآسيوية، وهما يمتلكان قدرات عالية واختيارهما جاء بناء على رغبة المدرب تاتا، وأن الاستعدادات للبطولة بدأت بعد نهاية الكأس من خلال تدريبات قوية بوجود جميع عناصرنا المحلية، وفريقنا يعتمد في قوامه الأساسي على لاعبيه المواطنين أبطال آسيا».

وأضاف: «توقيت البطولة لا يناسب مطلقاً في ظل الإرهاق الكبير بعد نهاية، وذاهبون إلى الكويت للحفاظ على اللقب، سوف نقدم كل جهدنا في هذه النسخة، وسنكون على قلب رجل واحد لتحقيق اللقب»، وقال: «سوف نتحكم في ترتيب البطولة خاصة أننا سنلعب آخر فريق البطولة، والنسخة الجديدة ستبدأ بقوة من دور الثمانية، وأن الفريق سيلعب مباراة مع فريق الكويت الكويتي، وهناك معسكر لمدة 5 أيام بالكويت قبل انطلاق البطولة».

وقال تاتا: «لست غريباً عن كرة اليد في المنطقة، وأعرف الكثير عن البطولة، وستكون صعبة جداً خاصة أن فريقي حامل اللقب، وسنكون في أتمّ الجاهزية قبل الانطلاق، وثقتي كبيرة في جميع اللاعبين».

وقال إبراهيم القرص: «جاهزون للبطولة، وثقتنا كبيرة كوننا أبطال القارة، وهدفنا الاستمرار في صدارة القارة وجميعنا نعرف أهمية هذه النسخة، لنحقق اللقب للمرة الثانية على التوالي لنضرب رقماً قياسياً مثالياً في هذه البطولة بالقارة الصفراء، وندرك المسؤولية الملقاة على عاتقنا».

وقال محمود فايز: «هدفنا واضح وهو المنافسة على اللقب، ونعلم مدى صعوبة المواجهات المقبلة، كوننا أبطال القارة، ومنذ أول الموسم كنّا نعلم أن النسخة ستقام في نوفمبر، ولكن تغيير الموعد لن يجعلنا نتراجع عن أهدافنا في العودة بها إلى أرض الوطن».