زلزال في ميلان



معتز الشامي (أبوظبي)

يستعدُّ نادي ميلان الإيطالي لإجراء تغييرات جذرية قد تعصف بالهيكل الإداري والفني بالكامل، عقب الفشل في حجز بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في واحدة من أكثر النهايات إحباطاً لجماهير الروسونيري.

وبحسب ما أوردته صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية، فإن مالك النادي الأميركي جيري كاردينالي يدرس الإطاحة بعدد من أبرز المسؤولين عن إدارة المشروع الرياضي، بعد موسم انتهى بخيبة كبيرة، رغم التوقعات العالية.

وجاءت الضربة القاسية لميلان بعد خسارته على ملعب سان سيرو أمام كالياري بنتيجة 2-1، رغم أن الفريق كان بحاجة إلى التعادل فقط لضمان إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري الأبطال. لكن السقوط المفاجئ أنهى الموسم في المركز الخامس، وفتح أبواب الغضب داخل أروقة النادي.

ووفقاً للتقارير، فإن الرئيس التنفيذي جورجيو فورلاني بات من أبرز الأسماء المهددة بالرحيل، إلى جانب المدير الرياضي إيغلي تاري، والمدير الفني التقني جيفري مونكادا، في خطوة تعكس حجم الإحباط من النتائج والقرارات التي صاحبت الموسم.

كما تحوم الشكوك حول مستقبل زلاتان إبراهيموفيتش، المستشار البارز في المشروع الرياضي للنادي، بينما يبدو المدرب ماسيميليانو أليغري أيضاً في موقف بالغ الحساسية، رغم أن عقده يمتد حتى صيف 2027.

أليجري، الذي عاد إلى سان سيرو الصيف الماضي، اعترف بعد المباراة بتحمُّله جزءاً من المسؤولية، قائلاً إن الفريق قدّم كل ما لديه، لكنه أقرّ بوجود أخطاء، خاصة في المباريات التي شهدت ست هزائم مؤثرة قلبت موازين الموسم.

وخروج ميلان من دوري أبطال أوروبا لا يعني فقط ضربة رياضية، بل خسارة مالية وتسويقية كبيرة، في ظل اعتماد الأندية الكبرى على عوائد البطولة الأوروبية لدعم خططها الفنية وصفقاتها.

وعلى صعيد المنافسة، استفادت أندية أخرى من تعثر ميلان، حيث ضمنت روما وكومو التأهل إلى دوري الأبطال، إلى جانب إنتر ونابولي، بعد الجولة الختامية المثيرة.

ويبدو أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة داخل ميلان، مع ترقُّب جماهيري واسع لمعرفة ما إذا كان النادي سيبدأ ثورة تصحيح شاملة، أم يكتفي بتغييرات محدودة في محاولة لاستعادة التوازن سريعاً.