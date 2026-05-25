قصة مذهلة.. جوارديولا وسيتي عندما تتحوّل الإنجازات الكبرى إلى أمر شبه روتيني



معتز الشامي (أبوظبي)

عاش مانشستر سيتي مع بيب جوارديولا عقداً استثنائياً، لم يكن مجرد فترة تدريب ناجحة، بل مشروعاً غيّر شكل النادي وفرض معايير جديدة على كرة القدم الإنجليزية والأوروبية.

وخلال عشر سنوات في ملعب الاتحاد، حوّل المدرب الإسباني الإنجازات الكبرى إلى أمر شبه روتيني، حتى بدا المستحيل جزءاً من يوميات الفريق.

ومنذ وصوله إلى مانشستر سيتي، بنى جوارديولا منظومة قائمة على الهوس بالتفاصيل، الانضباط، الشغف، والقدرة الدائمة على التطور.

ولم يكن النجاح مجرد ألقاب، رغم أن الأرقام وحدها كافية لوضعه بين أعظم المدربين في التاريخ، فقد قاد الفريق لتحقيق أربعة ألقاب متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأربعة ألقاب متتالية في كأس الرابطة، وثلاثية محلية، ثم الثلاثية التاريخية التي اكتملت بدوري أبطال أوروبا في إسطنبول.

لكن القصة الداخلية لعقد جوارديولا في مانشستر سيتي تكشف أن هذا المجد لم يكن طريقاً سهلاً، حيث عاش المدرب الإسباني سنواته في إنجلترا بإيقاع جنوني، بين لحظات عبقرية تكتيكية، وانفعالات حادة، وقرارات صعبة، وصدامات مع بعض نجومه، ورغبة لا تنتهي في قتل أي شعور بالرضا أو التراخي داخل الفريق.

وكان جوارديولا يؤمن أن التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق الكبير منذ تدريباته الأولى على اللاعبين قاعدة واضحة: لا مكان للهدوء من الدقيقة الأولى حتى الأخيرة، وأراد فريقاً يركض ويفكر ويضغط بنفس القوة في التدريب كما يفعل في المباريات.

حتى الطعام، الوزن، اللغة، وطريقة التواصل بين اللاعبين كانت جزءاً من مشروعه، حيث قطع الإنترنت في بعض الفترات داخل مركز التدريب ليجبر اللاعبين على الحديث معاً، وفرض تناول الوجبات داخل النادي، وطلب من اللاعبين الأجانب تحسين لغتهم الإنجليزية، لأن الفريق بالنسبة له يجب أن يعيش كمنظومة واحدة.

ومع مرور السنوات، تغيّر جوارديولا نفسه. من مدرب يعيش الهوس الكامل بالكمال، إلى قائد أكثر إنسانية، يدرك أهمية الحالة النفسية للاعبين، ويمنحهم أحياناً مساحة للتنفس، لكنه لم يفقد أبداً جوهره كمدرب يبحث كل يوم عن فكرة جديدة، ثم لا يتردد في هدمها إذا شعر بأنها لا تخدم الفريق.

ولم تخلُ القصة من التوتر، بعض اللاعبين شعروا بالقسوة عند الابتعاد عن التشكيلة، وآخرون غادروا وهم يحملون إحساساً بالإرهاق من شدة البيئة التنافسية. لكن في النهاية، ظل معيار جوارديولا واضحاً: لا وجوه غاضبة، لا تراجع، ولا لاعب فوق مصلحة الفريق.

علاقته بمانشستر سيتي تجاوزت حدود الملعب. أحب النادي والمدينة، ووجد في دعم الإدارة، مساحة نادرة للابتكار والمخاطرة، هذه الثقة منحته القدرة على إعادة اختراع اللاعبين، كيفين دي بروين كمهاجم، جون ستونز كليبرو حديث، زينتشينكو وديلف في مركز الظهير، وماتيوس نونيز كظهير أيمن.

تبدو حقبة جوارديولا في مانشستر سيتي أكبر من مجرد سجل بطولات. إنها قصة مدرب جعل النادي يعيش ضد الرضا، وضد التراخي، وضد العادي. قصة رجل صنع ثقافة انتصار، وحوّل السيتي إلى قوة أوروبية كبرى، وترك إرثاً قد لا يتكرر قريباً.