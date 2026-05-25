فرسان الإمارات يحققون ثنائية ذهبية في سباق «كاستلساجرا» للقدرة



باريس (وام)

أحرز الفارس سالم ملهوف الكتبي لقب سباق «كاستلساجرا» الدولي للقدرة، الذي أقيم في فرنسا لمسافة 160 كلم (ثلاث نجوم)، بمشاركة 20 فارساً وفارسة من مختلف دول العالم، واختتمت منافساته أمس.

وجاء تتويج الكتبي، من «إسطبلات (M7)على صهوة «شيشا دي باكولي»، بعدما قطع مسافة السباق في زمن قدره 9:31:46 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 16.8 كلم/ساعة، ليتصدر الترتيب العام.

وحلّت الفرنسية جوليا مونتاجني في المركز الثاني على صهوة «شيارا دو بيدرس» بزمن 9:44:49 ساعة، فيما جاء الإسباني روكيو دياز ثالثاً على صهوة «فولكانو فيولي» بزمن 9:49:36 ساعة.

وفي سباق 120 كلم (نجمتين)، حقق فارس المنصوري ثاني انتصارات فرسان الإمارات في «كاستلساجرا»، بعد أن أنهى السباق بزمن 6:18:29 ساعة في المركز الأول وبمعدل سرعة بلغ 19 كلم/ساعة.

وحلّ الإسباني مارك ساباتا في المركز الثاني على صهوة «توركن جال» بزمن 6:33:54 ساعة، فيما جاء البرتغالي أنتونيو لوبيز ثالثاً على صهوة «فلومبير فويلي» بزمن 6:36:21 ساعة.