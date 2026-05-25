أين ذهب لاعبو ريال مدريد في قائمة إسبانيا المونديالية؟



مدريد (رويترز)



ضمت تشكيلة ​إسبانيا بطلة أوروبا التي ستشارك في كأس العالم لكرة القدم الشهر المقبل العديد من لاعبي برشلونة ومن دون أي لاعب من ريال مدريد، بعدما أعلن المدرب لويس دي لا فوينتي، اليوم الاثنين، تشكيلة من 26 لاعباً ضمت ثمانية لاعبين ⁠من النادي الكتالوني.

وهذه المرة الأولى التي تخوض فيها إسبانيا كأس العالم دون أي لاعب من ​ريال مدريد في تشكيلتها، وذلك في غياب ملحوظ للفريق الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا ​15 مرة، ‌في الوقت الذي يستعد فيه دي لا فوينتي لقيادة ⁠أحد المنتخبات ​المرشحة للفوز باللقب.

وكان المدافعان دين هاوسن وداني كارخفال بين أسماء لاعبي ريال مدريد التي غابت عن القائمة، ليُشكل برشلونة القوام الأساسي للفريق الذي يسعى لتحقيق اللقب الثاني لإسبانيا في كأس العالم بعد 2010 في جنوب أفريقيا.

وقلل دي لا فوينتي من أهمية غياب لاعبي ريال مدريد وفضل التركيز ‌على اللاعبين المختارين في التشكيلة، وقال دي لا فوينتي للصحفيين: «أنا المدرب، ولا ألتفت ‌إلى الأندية التي يأتي منها اللاعبون. إنهم لاعبون في المنتخب الوطني، ولا أنظر إلى نادٍ دون آخر. ليس لديّ الانحياز المحلي نفسه الذي قد يكون لدى المشجع. كل ما أريده هو أن يشعر ​هؤلاء اللاعبون بالفخر لتمثيل المنتخب الوطني».

وتضم مجموعة لاعبي برشلونة كلاً من جوان جارسيا وباو كوبارسي ووإريك جارسيا وجابي وبيدري وداني أولمو والأمين جمال وفيران توريس، في حين استدعت سبعة لاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال دي لا فوينتي «الحماس هو الأساس. الشغف. ردة فعل الناس في جميع أنحاء إسبانيا البالغين والأطفال على حد سواء يظهر أنهم يقفون تماماً خلف المنتخب الوطني. ‌إنه شرف لي أن أمثل المنتخب».

ويضم أرسنال ​ثلاثة من لاعبي إسبانيا في الدوري الإنجليزي هم حارس المرمى ديفيد رايا وثنائي الوسط مارتن زوبيمندي وميكل ميرينو، في حين يمنح رودري لاعب مانشستر سيتي دي لا فوينتي حضوراً قوياً في الوسط.

وتناول المدرب أيضاً المخاوف المتعلقة بإصابة جمال ونيكو وليامز، اللذين سيصلان في ​البطولة وهما يعانيان مشكلات في عضلات الفخذ ‌الخلفية، وقال: «نحن ⁠هادئون للغاية. ما لم ‌تحدث أي انتكاسات. اللاعبون كافة سيكونوا متاحين منذ المباراة ‌الأولى. نحن على اتصال وثيق مع الأطقم الطبية للأندية، سنستعين بهما عندما نرى ذلك مناسباً. أود أن أكرر أن اللاعبين كافة في أفضل حالاتهم، ⁠وسنستمتع بمشاهدتهم في البطولة».

وتدخل إسبانيا كأس العالم بالثقة التي اكتسبتها من فوزها ببطولة أوروبا في ​ألمانيا قبل عامين، ولكن مع توقعات كبيرة من الجماهير المتحمسة.



وفيما يلي تشكيلة إسبانيا:

حراس المرمى: أوناي سيمون (أتليتيك بيلباو) وديفيد رايا (أرسنال) وجوان جارسيا (برشلونة).

مدافعون: بيدرو بورو (توتنهام هوتسبير) وماركوس يورينتي (أتليتيكو مدريد) وباو كوبارسي (برشلونة) ومارك بوبيل (أتليتيكو مدريد) وإيمريك لابورت (أتليتيك بيلباو) وإيريك جارسيا (برشلونة) وأليكس جريمالدو (باير ليفركوزن) ومارك كوكوريلا (تشيلسي).

لاعبو الوسط: رودري (مانشستر سيتي) ومارتن زوبيمندي (أرسنال) و جابي (برشلونة) وبيدري (برشلونة) وفابيان رويز (باريس سان جيرمان)، ميكل ميرينو (أرسنال) وأليكس باينا (أتليتيكو مدريد).

مهاجمون: داني ​أولمو (برشلونة) والأمين جمال (برشلونة) وفيران توريس (برشلونة) ويريمي بينو (كريستال بالاس) ونيكو وليامز (أتليتيك بيلباو وبيكتور مونيوز (أوساسونا) ​وميكل أويارزابال (ريال سوسيداد) وبورخا إجليسياس (سيلتا فيجو).