خليفة البلوشي بطل كأس عبد العزيز بلحيف الدولية للشطرنج



الشارقة (الاتحاد)

تُوّج خليفة عيسى البلوشي بكأس بطولة عبد العزيز بلحيف الدولية للشطرنج الكلاسيكي في نسختها الأولى، التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 240 لاعباً ولاعبة يمثلون 13 دولة، تخليداً لذكرى المغفور له عبد العزيز بلحيف النعيمي، أحد أبرز أقطاب اللعبة.

ونجح البلوشي في تصدر الفئة الأولى المخصصة لأصحاب التصنيفات الدولية 1700 نقطة وما فوق، بعدما حصد 6 نقاط من 7 جولات، ليتوج بكأس البطولة والميدالية الذهبية، فيما جاء الفلبيني ديماروكوت فرانسيس إروين في المركز الثاني برصيد 5.5 نقطة ونال الميدالية الفضية، بينما حل محمد شايان ثالثاً برصيد 5 نقاط ونال الميدالية البرونزية، متساوياً مع الهندي نوكالا نيخيل سريرام، وزايد سلطان الطاهر، والفلبيني ماركوس مارفن، وراشد حسين الحمادي.

وفي منافسات الفئة الثانية، المخصصة لأصحاب التصنيفات 1699 نقطة وأقل، تصدر علي أحمد الترتيب العام برصيد 8 نقاط من 9 جولات، فيما جاء الطاجيكستاني رستموف فرداوس ثانياً برصيد 7.5 نقطة، متساوياً مع ثلاثة لاعبين من الهند، هم براناف ثيروباثي صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية، وجادون إيفان رابعاً، وأديتي آرون خامساً، وسط منافسة قوية وتقارب كبير في النتائج بين المشاركين.

وشهد اليوم الختامي وتتويج الفائزين عمران عبدالله النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ووهيب الزرعوني عضو مجلس إدارة النادي، ومحمد عبدالله بلحيف، إلى جانب عدد من الشخصيات الرياضية.

وأكد عمران عبدالله النعيمي أن البطولة حققت نجاحاً كبيراً في نسختها الأولى، سواء على مستوى المشاركة الدولية أو المستوى الفني، مشيراً إلى أن الحدث جاء وفاءً وعرفاناً بإسهامات الراحل عبد العزيز بلحيف النعيمي في خدمة الشطرنج الإماراتي.

وأضاف: «نفخر بالإقبال الكبير الذي شهدته البطولة، وبالمستويات المميزة التي قدمها اللاعبون، ونتطلع إلى أن تصبح البطولة محطة سنوية بارزة على أجندة الشطرنج في الدولة والمنطقة».

وأشار إلى أن نادي الشارقة الثقافي للشطرنج حرص على تنظيم البطولة وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية، بما يعكس مكانة إمارة الشارقة في دعم الرياضات الذهنية ورعاية المواهب، مؤكداً أن النجاح الذي تحقق في النسخة الأولى يمثل دافعاً لمواصلة تطوير البطولة خلال السنوات المقبلة واستقطاب المزيد من اللاعبين الدوليين.