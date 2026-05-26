إيفيتش يعيد العين إلى منصة الذهب في موسم الثنائية



معتز الشامي (أبوظبي)

كتب فلاديمير إيفيتش واحدة من أبرز قصص النجاح التدريبية في كرة الإمارات، بعدما أعاد العين إلى قوته الحقيقية، وقاده إلى موسم ذهبي تُوّج خلاله بثنائية دوري أدنوك للمحترفين وكأس رئيس الدولة، في إنجاز لم يتحقق للنادي منذ 2018، وهو الثاني من نوعه في تاريخ «الزعيم».

ولم يكن نجاح إيفيتش مجرد تتويج بالألقاب، بل كان تحولاً كاملاً في شخصية العين الفنية، الفريق الذي امتلك أسماء كبيرة ونجوماً من العيار الثقيل، لم يعد فريق النجم الواحد، بل تحول تحت قيادة المدرب الصربي إلى «الفريق النجم»؛ منظومة جماعية تعرف كيف تضغط، تهاجم، تدافع، وتفرض إيقاعها على المنافسين.

ففي الدوري، أنهى العين الموسم من دون هزيمة لأول مرة في تاريخ النادي بالمسابقة، جامعاً 68 نقطة من 26 مباراة، محققاً 21 فوزاً و5 تعادلات، مع أقوى خط هجوم بـ62 هدفاً، وأحد أقوى الخطوط الدفاعية بعدما استقبل 18 هدفاً فقط. كما تصدر الفريق ترتيب الدوري داخل وخارج ملعبه، في تأكيد واضح على أن قوة العين لم تكن مرتبطة بظرف أو ملعب أو منافس.

ولم يكتفي إيفيتش بصناعة فريق بطل، بل بنى فريقاً متعدد الحلول، بعدما نجح في إشراك 25 لاعباً طوال الموسم في مختلف البطولات، وهو رقم يعكس فلسفته القائمة على الجاهزية الدائمة، وتوزيع الأدوار، وخلق منافسة داخلية لا تسمح لأي لاعب بالاطمئنان لمكانه من دون التزام كامل.

وكانت شخصية المدرب حاضرة بقوة في غرفة الملابس. إيفيتش فرض الانضباط قبل الأسماء، واستبعد كل من لا يلتزم بالتعليمات، كما ظهر في التعامل مع يحيى نادر وكوامي، إلى جانب إعارة نسيم الشاذلي إلى بني ياس في منتصف الموسم. الرسالة كانت واضحة، لا أحد فوق الفريق.

ومن أبرز نجاحاته الفنية، إعادة اكتشاف الحسين رحيمي، الذي تحول إلى ورقة مؤثرة من مقاعد البدلاء، وقلب سيناريوهات مباريات صعبة، أبرزها تسجيل هدف الفوز أمام شباب الأهلي في الجولة 22 من الدوري.

ولم يكن العين بعيداً عن ثلاثية تاريخية، بعدما بلغ نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي وخسر اللقب بركلات الترجيح أمام الوحدة، قبل أن يرد بقوة في كأس رئيس الدولة، متوجاً باللقب بعد فوز كبير على الجزيرة 4-1 في النهائي.

إيفيتش وجد دعماً كاملاً من شركة الكرة، منذ اليوم الأول لمهمته، ثم في مرحلة البناء لموسم الإنجازات خلال المعسكر الخارجي الصيف الماضي، وقد وفرت شركة الكرة كل أدوات النجاح لإيفيتش وجهازه المعاون، لكنه بدوره صنع هوية صارمة: التزام، جماعية، قوة شخصية، ونتائج كبرى، لذلك لم يكن موسم العين مجرد موسم بطولات، بل إعلان عودة «الزعيم» كقوة تضرب كل الدفاعات.

وعلى مستوى الشخصية، نجح إيفيتش في أن يقدم نفسه كمدرب صارم، ويكفي أن وسائل الإعلام بدأت تطالبه بالابتسامة في المؤتمرات الصحفية عقب الفوز، خصوصاً في الأمتار الأخيرة للدوري عندما اقترب من التتويج بفارق نقطة، ولكنه رفض الابتسام مؤكداً بكل جدية أن الموسم لم ينته، كما أن الفريق لم يحقق أي شيء، وقال: «مازالت البطولات في الملعب، عندما ينتهي الموسم نحسم كل البطولات، وقتها فقط سأبتسم».

وهو ما يعكس طبيعة فكر مدرب استطاع أن يعيد للعين هيبته وقوته الضاربة وخطورته، بأي 11 لاعباً يدفع بهم أمام أي منافس.