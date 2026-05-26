أزمة تهز «الميرينجي» في قائمة إسبانيا المونديالية

معتز الشامي (أبوظبي)

في مفاجأة تاريخية صدمت جماهير الكرة الإسبانية، خلت قائمة منتخب إسبانيا المشاركة في كأس العالم 2026 من أي لاعب ينتمي إلى ريال مدريد، في سابقة لم تحدث طوال تاريخ مشاركات «لا روخا» في البطولة منذ الظهور الأول عام 1934، لتطرح هذه الخطوة تساؤلات واسعة حول أسباب هذا التحول الكبير، خاصة أن النادي الملكي ظل لعقود أحد أبرز مصادر القوة للمنتخب الإسباني.

المدرب لويس دي لا فوينتي أعلن قائمته النهائية المكونة من 26 لاعباً، وشهدت حضوراً كاسحاً للاعبي برشلونة بثمانية أسماء، إلى جانب لاعبين من أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو وريال سوسيداد وسيلتا فيجو وأوساسونا، بالإضافة إلى محترفين في الدوري الإنجليزي والفرنسي والألماني، بينما غاب ريال مدريد بشكل كامل.

الأقرب للوجود كان المدافع الشاب دين هويسين، الذي كان قبل عام فقط أحد أبرز المرشحين لحجز مكان أساسي مع المنتخب الإسباني بعد ظهوره القوي، لكن مستواه المتذبذب مع ريال مدريد هذا الموسم دفع الجهاز الفني للبحث عن خيارات أخرى، ليذهب الاختيار إلى باو كوبارسي ومارك بوبيل.

أما داني كارفاخال، أحد رموز المنتخب الإسباني في السنوات الأخيرة ونائب قائد الفريق خلال التتويج بيورو 2024، فقد خرج تماماً من الحسابات بسبب الإصابات وتراجع مستواه، بل لم يظهر حتى في القائمة الموسّعة، مع تقارير تشير إلى قرب رحيله عن النادي هذا الصيف.

ولم يكن المشهد أفضل لبقية الأسماء. فران جارسيا خرج من الصورة منذ فترة طويلة، راؤول أسينسيو لم ينجح في تثبيت أقدامه، بينما لا يزال جونزالو جارسيا وألفارو كاريراس في مرحلة التطور دون إقناع كافٍ على مستوى المنتخب الأول.

الأزمة لا تتوقف عند الأسماء فقط، بل تمتد إلى واقع النادي نفسه، حيث عاش ريال مدريد موسماً صعباً للغاية، وفشل للموسم الثاني توالياً في حصد أي لقب كبير، وهو ما انعكس على صورة لاعبيه دولياً.

فحتى النجوم من الجنسيات الأخرى دفعوا الثمن، الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد لم يقنع مدرب إنجلترا، والفرنسي إدواردو كامافينجا خسر مكانه مع منتخب فرنسا، كما يواجه الأرجنتيني الشاب فرانكو ماستانتونو خطر الغياب بعد موسم مخيّب.

وفي المقابل، استفاد آخرون من الابتعاد عن مدريد، فالجناح فيكتور مونيوز، الذي تخرّج في أكاديمية النادي، لكنه رحل إلى أوساسونا، انفجر هذا الموسم بأرقام مميزة، ليكافأ بمكان في قائمة المونديال.

والمفارقة التاريخية أن منتخب إسبانيا المتوج بكأس العالم 2010 قام على مزيج مثالي بين هيمنة برشلونة وخبرة ريال مدريد، بقيادة أسماء مثل إيكر كاسياس وسيرخيو راموس وتشابي ألونسو، بينما اليوم تميل الكفة بالكامل تقريبًا نحو برشلونة.

وفتح هذا الغياب التاريخي الذي استغله المرشح الرئاسي إنريكي ريكيلمي لمهاجمة إدارة فلورنتينو بيريز، معتبراً أن تراجع مكانة ريال مدريد محلياً ودولياً أصبح واضحاً.

السؤال الذي يفرض نفسه الآن: هل هذا مجرد ظرف مؤقت، أم بداية تحوّل حقيقي في ميزان القوة داخل الكرة الإسبانية؟ بالنسبة لجماهير ريال مدريد، الإجابة تبدو أكثر إيلاماً مما يتخيلون.