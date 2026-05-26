«كوموريبي» لجودلفين يستهدف الفوز بديربي فرنسا

26 مايو 2026 14:30


عصام السيد (أبوظبي)
يسعى المدرب أندريه فابر للفوز بسباق جائزة الجوكي كلوب «الديربي الفرنسي» للمرة الخامسة مع «كوموريبي» لجودلفين نهاية هذا الأسبوع، بعد أن حقق المركز الثاني خلف «رايف» في سباق الجينيز الفرنسي بول ديسيه دي بولان.
وينحدر المهر المملوك لجودلفين من نسل «بيناتوبو»، وأمه الفرس «ليريك أوف لايت»، الفائزة بسباق فيليز مايل، ولم يسبق له أن أنهى السباق خارج المركزين الأولين في ستة سباقات، وفاز المدرب المخضرم فابر، البالغ من العمر 80 عاماً، بديربي فرنسا مع بينتر سيليبر (1997)، ولوب دي فيجا (2010)، وإنتيلو (2013)، ومؤخراً مع نيو باي في عام 2015.
وقال فابر: لقد قدّم أداءً رائعاً، ويسعى الآن للفوز بجائزة الجوكي كلوب، أظهر أنه قادر على تحقيق نتائج أفضل، وربما يفضّل أرضيةً أكثر صلابة بعد أن حقق المركز الثاني بفارق ضئيل في سباق بول ديسيه دي بولان، وبدا أن زيادة مسافة السباق ستناسبه، مع أنه من نسل «بيناتوبو»، إلا أن أسلوبه في الجري يبعث على التفاؤل.
وفي غضون ذلك، يأمل فابر في منح المهرة «ماي هاينس» فرصة أخرى للفوز بلقب كلاسيكي في سباق بري دو ديان الأوكس الفرنسي، بعد أن احتلت مركزاً متأخراً خلف «ترو لوف» في سباق الألف جينيز في نيوماركت.
وكانت الفرس، وهي أيضاً من نسل «غياث»، مملوكة لجودلفين، بنسبة فوز 10-1 فقط في سباق رولي مايل، وتصدّرت مجموعتها على الجانب البعيد من المضمار، قبل أن تتراجع في الفيرلونج الأخير إلى المركز التاسع من بين 19 متسابقاً.
الجدير بالذكر أن «كوموريبي» كلمة يابانية تصف ضوء الشمس وهو يتخلل أوراق الأشجار، فيُضفي جمالاً بصرياً وشعوراً بالسكينة والهدوء.

