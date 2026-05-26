الثلاثاء 26 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«فيفا» يعلن مواقع معسكرات المنتخبات المشاركة في مونديال 2026

«فيفا» يعلن مواقع معسكرات المنتخبات المشاركة في مونديال 2026
26 مايو 2026 17:00

 
زيوريخ (وام)
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اعتماد مواقع المعسكرات التدريبية للمنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، في خطوة تنظيمية جديدة ضمن الاستعدادات للنسخة الأكبر في تاريخ البطولة، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخباً.
وأكد «فيفا» أن مواقع المعسكرات التدريبية ستؤدي دوراً محورياً في تجهيز المنتخبات خلال مرحلة المجموعات، إذ ستتحول إلى مقرات إقامة وتدريب يومية للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية طوال فترة البطولة.
وأوضح أن 39 منتخباً ستتخذ من الولايات المتحدة مقراً لمعسكراتها، مقابل 7 منتخبات في المكسيك، ومنتخبين في كندا، بما يعكس الامتداد الجغرافي الواسع للبطولة وتأثيرها على مختلف المجتمعات المستضيفة.
وأشار «فيفا» إلى أن 25 مدينة خارج المدن الـ16 المستضيفة للمباريات ستحتضن معسكرات المنتخبات، ما يسهم في توسيع نطاق الحضور الجماهيري والاقتصادي للبطولة، وتعزيز الاستفادة السياحية والتنموية في مناطق متعددة بأمريكا الشمالية.
وقال هايمو شيرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في كأس العالم 2026، إن معسكرات المنتخبات تشكل جزءاً أساسياً من هوية البطولة، كونها تمثّل البيئة اليومية التي تعيش فيها المنتخبات خلال المنافسات، مشيراً إلى أن النسخة المقبلة تمنح فرصة غير مسبوقة لإشراك عدد أكبر من المدن والجماهير في أجواء الحدث العالمي.
وأوضح «فيفا»، أن عملية اختيار مواقع المعسكرات بدأت في عام 2024 عبر قائمة أولية ضمّت أكثر من 60 موقعاً تدريبياً، قبل تحديثها خلال عام 2025، ثم اختيار المنتخبات لمقراتها بعد مراسم القرعة النهائية التي أقيمت في ديسمبر 2025، وفقاً للمناطق الجغرافية الخاصة بمباريات دور المجموعات.
وشملت قائمة المنتخبات التي اختارت المكسيك مقراً لمعسكراتها كلاً من كولومبيا وإيران وجمهورية كوريا والمكسيك وجنوب أفريقيا وتونس وأوروجواي، فيما تقرر إقامة كندا وبنما في كندا، مقابل تمركز بقية المنتخبات في الولايات المتحدة.
وسيخوض المنتخب السعودي معسكره التدريبي في مدينة أوستن الأميركية على ملعب نادي أوستن إف سي، بينما اختار المنتخب القطري مدينة سانتا باربرا، ومنتخب مصر مدينة سبوكان، والعراق مقاطعة جرينبراير، والأردن مدينة بورتلاند، والمغرب في نيويورك، والجزائر والأرجنتين في كانساس سيتي، والبرازيل في نيويورك ونيوجيرسي، وإنجلترا في كانساس سيتي، وفرنسا في بوسطن، وألمانيا في وينستون سالم، وإسبانيا في تشاتانوغا، والولايات المتحدة في إيرفاين.

أخبار ذات صلة
أزمة تهز «الميرينجي» في قائمة إسبانيا المونديالية
فنون كأس العالم.. هدف في ورقة نقدية
كأس العالم
المونديال
فيفا
المنتخبات الوطنية
المكسيك
آخر الأخبار
أطباء بريطانيون: خطورة وسائل التواصل على الأطفال لا تقل عن التدخين
الترفيه
أطباء بريطانيون: خطورة وسائل التواصل على الأطفال لا تقل عن التدخين
اليوم 17:26
حجاج دولة الإمارات يقفون على صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم
علوم الدار
حجاج دولة الإمارات يقفون على صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم
اليوم 17:22
«الأرصاد»
علوم الدار
الطقس المتوقع غداً في الإمارات
اليوم 17:10
«إسعاف دبي» تضع خطة ميدانية متكاملة لتغطية عيد الأضحى المبارك
علوم الدار
«إسعاف دبي» تضع خطة ميدانية متكاملة لتغطية عيد الأضحى المبارك
اليوم 17:02
ئيس وزراء السنغال السابق عثمان سونكو (C) يرتدي وشاحه البرلماني
الأخبار العالمية
برلمان السنغال ينتخب سونكو رئيساً له
اليوم 17:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©