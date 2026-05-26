«فيفا» يعلن مواقع معسكرات المنتخبات المشاركة في مونديال 2026



زيوريخ (وام)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اعتماد مواقع المعسكرات التدريبية للمنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، في خطوة تنظيمية جديدة ضمن الاستعدادات للنسخة الأكبر في تاريخ البطولة، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخباً.

وأكد «فيفا» أن مواقع المعسكرات التدريبية ستؤدي دوراً محورياً في تجهيز المنتخبات خلال مرحلة المجموعات، إذ ستتحول إلى مقرات إقامة وتدريب يومية للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية طوال فترة البطولة.

وأوضح أن 39 منتخباً ستتخذ من الولايات المتحدة مقراً لمعسكراتها، مقابل 7 منتخبات في المكسيك، ومنتخبين في كندا، بما يعكس الامتداد الجغرافي الواسع للبطولة وتأثيرها على مختلف المجتمعات المستضيفة.

وأشار «فيفا» إلى أن 25 مدينة خارج المدن الـ16 المستضيفة للمباريات ستحتضن معسكرات المنتخبات، ما يسهم في توسيع نطاق الحضور الجماهيري والاقتصادي للبطولة، وتعزيز الاستفادة السياحية والتنموية في مناطق متعددة بأمريكا الشمالية.

وقال هايمو شيرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في كأس العالم 2026، إن معسكرات المنتخبات تشكل جزءاً أساسياً من هوية البطولة، كونها تمثّل البيئة اليومية التي تعيش فيها المنتخبات خلال المنافسات، مشيراً إلى أن النسخة المقبلة تمنح فرصة غير مسبوقة لإشراك عدد أكبر من المدن والجماهير في أجواء الحدث العالمي.

وأوضح «فيفا»، أن عملية اختيار مواقع المعسكرات بدأت في عام 2024 عبر قائمة أولية ضمّت أكثر من 60 موقعاً تدريبياً، قبل تحديثها خلال عام 2025، ثم اختيار المنتخبات لمقراتها بعد مراسم القرعة النهائية التي أقيمت في ديسمبر 2025، وفقاً للمناطق الجغرافية الخاصة بمباريات دور المجموعات.

وشملت قائمة المنتخبات التي اختارت المكسيك مقراً لمعسكراتها كلاً من كولومبيا وإيران وجمهورية كوريا والمكسيك وجنوب أفريقيا وتونس وأوروجواي، فيما تقرر إقامة كندا وبنما في كندا، مقابل تمركز بقية المنتخبات في الولايات المتحدة.

وسيخوض المنتخب السعودي معسكره التدريبي في مدينة أوستن الأميركية على ملعب نادي أوستن إف سي، بينما اختار المنتخب القطري مدينة سانتا باربرا، ومنتخب مصر مدينة سبوكان، والعراق مقاطعة جرينبراير، والأردن مدينة بورتلاند، والمغرب في نيويورك، والجزائر والأرجنتين في كانساس سيتي، والبرازيل في نيويورك ونيوجيرسي، وإنجلترا في كانساس سيتي، وفرنسا في بوسطن، وألمانيا في وينستون سالم، وإسبانيا في تشاتانوغا، والولايات المتحدة في إيرفاين.