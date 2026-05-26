فنون كأس العالم.. هدف في ورقة نقدية

26 مايو 2026 15:10

 
مانشستر (رويترز)
تحتفل إسكتلندا بعودتها المرتقبة إلى كأس العالم لكرة القدم بطريقة فريدة ​من نوعها، إذ تظهر صورة هدف سكوت ماكتوميناي التاريخي على ورقة نقدية محدودة الإصدار من فئة 20 ⁠جنيهاً إسترلينياً.
وكشف بنك إسكتلندا المركزي عن الورقة النقدية التي ​تظهر الركلة الخلفية المزدوجة المذهلة التي سددها ​ماكتوميناي في المباراة التي فازت فيها ⁠إسكتلندا ​4-2 على الدنمارك، والتي حسمت تأهل المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم التي ستقام الشهر المقبل، في أول مشاركة لها منذ عام 1998.
وأنتجت 100 ورقة نقدية تذكارية فقط، ويمكن للمشجعين الفوز بها عن طريق سلسلة من الفعالية الخيرية في الأسابيع المقبلة.
وسرعان ما دخل ​هدف ماكتوميناي الافتتاحي البهلواني في ملعب هامبدن بارك في نوفمبر إلى تاريخ كرة القدم في إسكتلندا، كأحد أعظم أهداف المنتخب الوطني، ويحتل الآن مكانة بارزة إلى جانب صورة جسر ​فورث للسكك الحديدية على التصميم الجديد للورقة النقدية.
وقال لاعب خط وسط نابولي الإيطالي إن الأمر بدا وكأنه حلم، وأضاف ماكتوميناي لهيئة ​الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) «أشياء كهذه لا ⁠تحدث كثيراً، لذلك فإن الحصول على فرصة لوضع هدف رائع على ورقة نقدية هو أمر غير واقعي ⁠بعض الشيء بصراحة، وأنا فخور للغاية».
وتابع «أريد ​الذهاب إلى كأس العالم وتقديم أداء رائع لأنفسنا، ونثبت للجميع أن إسكتلندا فريق جيد حقاً».
وستلعب إسكتلندا في كأس العالم، التي تنطلق يوم 11 في الولايات المتحدة وكندا ​والمكسيك، في المجموعة الثالثة مع هايتي والمغرب ​والبرازيل.

