صيف حافل بالانشطة الرياضية في أبوظبي والعين



أبوظبي (الاتحاد)

يستعدُّ كلٌّ من «صيف أبوظبي الرياضي» و«صيف العين الرياضي»، اللتين تُعدان من أكبر الفعاليات الرياضية الصيفية التي تقام بالصالات المغلقة في منطقة الشرق الأوسط، للعودة بنسختيهما الخامسة والرابعة على التوالي، وسط ترقّب واسع من مختلف فئات المجتمع.

وتُقام الفعاليتان في مركز أدنيك أبوظبي ومركز أدنيك العين، في خطوة تدعم رؤية دولة الإمارات الرامية إلى ترسيخ مكانة مدينتَي أبوظبي والعين كوجهتين رائدتين على مدار العام للرياضة والصحة وأنماط الحياة المجتمعية النشطة.

وتنظّم مجموعة «أدنيك»، بالشراكة مع «مجلس أبوظبي الرياضي» ومجموعة «أدنوك»، النسخة الخامسة من «صيف أبوظبي الرياضي 2026»، والتي تُعد الأكبر في تاريخ الحدث، وتقام الفعالية خلال الفترة من 6 يونيو إلى 23 أغسطس 2026.

أما النسخة الرابعة من «صيف العين الرياضي»، فتقام في مركز أدنيك العين خلال الفترة من 10 يونيو إلى 19 أغسطس 2026، وستقدم هذا العام مجموعة أكثر تنوعاً من الأنشطة والفعاليات، تشمل رياضات إضافية، وبرامج تدريبية متخصّصة، وورش عمل احترافية تهدف إلى تطوير المهارات الرياضية، وتعزيز مستويات اللياقة البدنية، ودعم النمو والتطوير الشخصي.

وتشهد نسخة هذا العام إضافة 10 ألعاب رياضية جديدة تشمل الرياضات الإلكترونية، وتقنيات الواقع الافتراضي والمعزّز، والجودو، والملاكمة، والمواي تاي، والجوجيتسو، وكرة اليد، والبيكل بول، ورياضة الدراجات الهوائية. وتنضم هذه الرياضات إلى قائمة واسعة من الأنشطة الرياضية الجماهيرية التي تعود هذا العام بمرافق موسعة، تشمل ملاعب وساحات إضافية لكرة القدم، وكرة السلة، والبادل، والجري، والريشة الطائرة، والكرة الطائرة، والتنس، وكرة الطاولة، والكريكيت، والشطرنج، واللياقة البدنية، ومسارات التحدي، وتخطّي العقبات.

وتهدف فعاليات «صيف أبوظبي الرياضي» و«صيف العين الرياضي» إلى تعزيز الترابط الأُسري وترسيخ ثقافة النشاط البدني والحياة الصحية، تماشياً مع مبادرة «عام الأسرة» في دولة الإمارات، من خلال توفير مرافق عالمية مكيفة بالكامل في مركزي أدنيك بأبوظبي والعين، تحتضن مجموعة واسعة من الأنشطة الرياضية والبدنية، بما يلبّي احتياجات مختلف الفئات العمرية ومستويات اللياقة والقدرات البدنية.

واستكمالاً لمسيرة النمو الاستثنائية، تقدّم نسخة عام 2026 مجموعة متنوعة من الفعاليات والتجارب التي تشمل، البطولات التنافسية، ومناطق اللياقة البدنية، والمساحات المخصصة للأُسر والعائلات، ومخيمات الأطفال، إلى جانب «قرية المجتمع» المبتكرة، التي صُممت لاستقطاب شريحة أوسع من الأُسر والعائلات، ودعم رؤية دولة الإمارات في بناء مجتمع أكثر صحة ونشاطاً.

كما تتضمن الفعاليات أياماً مخصّصة لمناسبات مجتمعية متنوعة، من بينها اليوم العالمي لليوغا، ويوم المرأة الإماراتية، واليوم العالمي للشطرنج، ويوم كبار المواطنين الإماراتيين، بما يسهم في توسيع نطاق برامج المشاركة المجتمعية.

وتشهد نسخة هذا العام من «صيف أبوظبي الرياضي» إطلاق عدد من المناطق الجديدة، والمصمّمة لتعزيز النمو الشخصي والصحة الشاملة، بما في ذلك «منطقة المجتمع»، و«منطقة الأندية والأنشطة»، ومنطقتي الصحة والتعليم، كما تتضمن الفعاليات مجموعة من الأنشطة الثقافية والتراثية التي تحتفي بهوية أبوظبي، وإبداعها، وتراثها، وتقاليدها، وقيمها المجتمعية الأصيلة.