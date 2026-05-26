سيتي يستغني عن 5 من الجهاز المعاون بعد رحيل جوارديولا

26 مايو 2026 21:57


مانشستر (د ب أ)
أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الاستغناء عن خمسة أفراد من الجهاز الفني المعاون للمدرب الإسباني بيب جوارديولا الذي رحل عن النادي بعد مسيرة حافلة استمرت 10 أعوام.
أشار النادي الإنجليزي في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء إلى رحيل كل من بيب ليندرز، وكولو توريه، ولورينزو بوينافينتورا، ومانيل إستيارته، وتشابي مانسيسيدور بانتهاء منافسات هذا الموسم 2025 / 2026.
أوضح البيان أن ليندرز انضم إلى مانشستر سيتي في صيف 2025 كمساعد للمدرب لجوارديولا، وساهم في فوز الفريق بكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي.
وأضاف أنه تم تعيين توريه، الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع السيتي كلاعب، ضمن الجهاز الفني والإداري للفريق قبل الموسم الماضي، بعد أن كان يعمل سابقا في الجهاز الفني لفريق الشباب بالنادي تحت 18 عاما.
أما مدرب اللياقة البدنية بوينافينتورا، فقد عمل مع جوارديولا طوال مسيرته التدريبية بأندية برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني وأخيرا مانشستر سيتي، وسيغادر رفقة المدرب الإسباني.
وعمل إستيارته أيضا مع جوارديولا في الأندية الثلاثة بأدوار فنية وإدارية.
في المقابل تواجد مانسيسيدور، رئيس قسم حراس المرمى في مانشستر سيتي منذ صيف 2013 للعمل مع المدرب التشيلي مانويل بيليجريني، وبقي في منصبه طوال حقبة جوارديولا.
وتوجه النادي الإنجليزي في ختام بيانه بالشكر لهذا الخماسي، وتمنى لهم التوفيق في خطوتهم القادمة.
 

