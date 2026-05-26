منتخب الجزائر يفتح تدريباته أمام الجماهير في ملعب «مانديلا»

الجزائر (د ب أ)

أكد الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن تدريب المنتخب الأول الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، المقرر الأحد المقبل سيكون مفتوحا أمام الجماهير ووسائل الإعلام بالكامل.

وكشف الاتحاد في بيان مقتضب اليوم الثلاثاء أن المران سيجرى على ملعب «نيلسون مانديلا» الرئيسي بداية من الساعة الخامسة عصرا، أي بعد ساعتين من إعلان قائمة اللاعبين الرسمية من قبل المدير الفني فلاديمير بيتكوفيتش في مؤتمر صحفي.

ويخوض المنتخب الجزائري منذ أمس الاثنين معسكرا إعداديا بالمركز التقني سيدي موسى التابع لاتحاد الكرة في الجزائر العاصمة، بحضور 22 لاعبا، وفي غياب بعض اللاعبين المرشحين للتواجد بقوة في القائمة النهائية على غرار رياض محرز، وهشام بوداوي، ومحمد أمين عمورة.

ويستعد منتخب الجزائر لملاقاة هولندا وديا يوم الثالث من يونيو المقبل، ثم بوليفيا في العاشر من ذات الشهر بكانساس سيتي، مقر إقامة المنتخب في الولايات المتحدة الأميركية.

وتستهل الجزائر مشوارها في المونديال بمواجهة الأرجنتين حاملة اللقب يوم 17 يونيو، ثم الأردن في قمة عربية 23 من ذات الشهر، قبل اللعب أمام النمسا في مواجهة حاسمة يوم 28 يونيو، في ختام مباريات المجموعة العاشرة.