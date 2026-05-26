الثلاثاء 26 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
عدد اليوم
المغرب يكتسح بوروندي بخماسية استعداداً لكأس العالم

26 مايو 2026 22:26

 

الرباط (د ب أ)
حقق منتخب المغرب فوزاً كاسحاً على نظيره بوروندي بنتيجة 5 / صفر، اليوم الثلاثاء، في إطار استعداد أسود أطلس لخوض منافسات كأس العالم 2026.
بعد شوط أول سلبي، تقدم المغاربة بهدفين للمهاجم المخضرم أيوب الكعبي في الدقيقتين 59 و63، وأضاف توفيق بن طالب هدفاً ثالثاً في الدقيقة 71.
واختتم سفيان بنجديدة مهرجان الأهداف بثنائية في الدقيقتين 80 و90.
وأقيمت المباراة الودية خلف أبواب مغلقة في إطار خطط المدرب محمد وهبي، المدير الفني لمنتخب المغرب، قبل الإعلان عن القائمة النهائية التي ستشارك في كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وسيخوض أسود أطلس وديتين أمام مدغشقر والنرويج يومي 2 و7 يونيو، وذلك استعداداً لمشوارهم في المجموعة الثالثة التي تضم البرازيل وأسكتلندا وهايتي.

