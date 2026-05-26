بوبليك يودع رولان جاروس من الدور الأول

26 مايو 2026 22:50


باريس (د ب أ)
فجر الألماني يان لينارد شتروف مفاجأة في الدور الأول من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، إحدى بطولات الجراند سلام الأربع، حيث أطاح بالكازاخستاني المصنف التاسع عالميا ألكسندر بوبليك بعدما تغلب عليه بثلاث مجموعات لواحدة اليوم الثلاثاء.
وفاز شتروف على بوبليك الذي وصل لدور الثمانية من نسخة 2025 للبطولة، بنتائج أشواط 7 / 5 و6 / 7 (6 / 8) و6 / 4 و7 / 5.
وخلال المواجهة ظهر معاناة بوبليك من إصابة في الكتف، حيث تلقى بعض العلاج ليعود ويكمل المباراة.
وفي مباراة أخرى، فاز الإسباني مارتن لاندالوس على البوليفي خوان كارلوس أنجيلو بثلاث مجموعات مقابل إثنين.
وجاءت نتائج الأشواط بواقع 6 / 3 و4 / 6 و6 / 2 و6 / 7 (3 / 7) و6 / 4، ليتأهل الإسباني إلى الدور الثاني.
وتأهل البرتغالي جايمي فاريا إلى الدور الثاني بعد فوزه على الكندي دينيس شابوفالوف بثلاث مجموعات نظيفة وبواقع 6 / 4 و7 / 5 و6 / 4.

