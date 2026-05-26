راشد حمدان.. موهبة وحداوية يحلم بالعالمية

أبوظبي (الاتحاد)



يُعد قطاع الناشئين في نادي الوحدة واحداً من أهم روافد المواهب في الملاعب الإماراتية، خاصة على صعيد اللاعبين المواطنين، ويواصل القطاع تخريج العديد من المواهب الواعدة في الفترة الحالية، لاسيما في مختلف فرق الناشئين.

ويأتي اللاعب الصاعد راشد حمدان القبيسي واحداً من هذه المواهب، حيث نجح في لفت الأنظار له، بعد المستويات المميزة التي يقدّمها مع نادي الوحدة ضمن فريق تحت 13 سنة، رغم أن عمره لا يتجاوز 12 عاماً.

وخلال موسم 2025-2026، أسهم راشد في تحقيق لقب الدوري الإماراتي لفريقه، وشارك في 23 مباراة رسمية، إلى جانب مشاركته في عدة بطولات ومعسكرات دولية ومحلية، أبرزها: بطولة Pulcino d’Oro العالمية - إيطاليا 2025، الدوري الإماراتي 2025 - 2026، بطولة منتخب الإمارات الرمضانية.

ويلعب راشد في عدة مراكز في خط الوسط، ولكنه يُجيد أكثر قي مركز صانع الألعاب، ويتميز بقدرات فنية عالية تشمل الرؤية المميزة للملعب بحسب شهادة مدربيه، ودقة التمرير، والذكاء التكتيكي، وهي عناصر جعلته من أبرز اللاعبين المؤثرين في فريقه.

وتُوِّجت مجهودات لاعب الوحدة بضمه إلى منتخب الإمارات للنخبة تحت 12 سنة، الذي يُعد نواة بناء مستقبل الكرة الإماراتية، في مؤشر واضح يُنذر بمستقبل واعد للاعب على مستوى الكرة الإماراتية.

وأعرب راشد عن سعادته كونه قدم موسماً مميزاً مع نادي الوحدة، وشارك في 23 مباراة من أصل 25 مباراة للفريق، مسجّلاً 4 أهداف، إلى جانب أنه ساهم مع زملائه في الفريق في تحقيق لقب الدوري الإماراتي. وقال: أفتخر بتمثيلي لمنتخب الإمارات للنخبة تحت 12 سنة، وأعتبر هذا الأمر مسؤولية كبيرة بالنسبة لي، ودافعاً للاستمرارية وتطوير نفسي بشكل أكبر في المستقبل. وتحدّث راشد عن مشاركته في عدد من البطولات الدولية المهمة، وقال: شاركت في بطولة Pulcino d’Oro العالمية في إيطاليا، وكانت تجربة قوية جداً، استفدت منها كثيراً، وأيضاً لديّ مشاركة قادمة في Gothia Cup2026 في السويد، بالإضافة إلى معسكر تدريبي في إسبانيا، وأشار إلى أنه يحلم بالاحتراف الأوروبي مستقبلاً، واضعاً فريق برشلونة وجهته وحلمه الأكبر في عالم كرة القدم.