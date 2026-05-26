الأربعاء 27 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

راشد حمدان.. موهبة وحداوية يحلم بالعالمية

راشد حمدان
27 مايو 2026 02:16

أبوظبي (الاتحاد)

يُعد قطاع الناشئين في نادي الوحدة واحداً من أهم روافد المواهب في الملاعب الإماراتية، خاصة على صعيد اللاعبين المواطنين، ويواصل القطاع تخريج العديد من المواهب الواعدة في الفترة الحالية، لاسيما في مختلف فرق الناشئين.
ويأتي اللاعب الصاعد راشد حمدان القبيسي واحداً من هذه المواهب، حيث نجح في لفت الأنظار له، بعد المستويات المميزة التي يقدّمها مع نادي الوحدة ضمن فريق تحت 13 سنة، رغم أن عمره لا يتجاوز 12 عاماً.

أخبار ذات صلة
30 لاعباً في معسكر ناشئي السلة بالشارقة
4 مباريات في الدور ربع النهائي لكأس نائب رئيس الدولة للسلة

وخلال موسم 2025-2026، أسهم راشد في تحقيق لقب الدوري الإماراتي لفريقه، وشارك في 23 مباراة رسمية، إلى جانب مشاركته في عدة بطولات ومعسكرات دولية ومحلية، أبرزها: بطولة Pulcino d’Oro العالمية - إيطاليا 2025، الدوري الإماراتي 2025 - 2026، بطولة منتخب الإمارات الرمضانية.
ويلعب راشد في عدة مراكز في خط الوسط، ولكنه يُجيد أكثر قي مركز صانع الألعاب، ويتميز بقدرات فنية عالية تشمل الرؤية المميزة للملعب بحسب شهادة مدربيه، ودقة التمرير، والذكاء التكتيكي، وهي عناصر جعلته من أبرز اللاعبين المؤثرين في فريقه.
وتُوِّجت مجهودات لاعب الوحدة بضمه إلى منتخب الإمارات للنخبة تحت 12 سنة، الذي يُعد نواة بناء مستقبل الكرة الإماراتية، في مؤشر واضح يُنذر بمستقبل واعد للاعب على مستوى الكرة الإماراتية.
وأعرب راشد عن سعادته كونه قدم موسماً مميزاً مع نادي الوحدة، وشارك في 23 مباراة من أصل 25 مباراة للفريق، مسجّلاً 4 أهداف، إلى جانب أنه ساهم مع زملائه في الفريق في تحقيق لقب الدوري الإماراتي. وقال: أفتخر بتمثيلي لمنتخب الإمارات للنخبة تحت 12 سنة، وأعتبر هذا الأمر مسؤولية كبيرة بالنسبة لي، ودافعاً للاستمرارية وتطوير نفسي بشكل أكبر في المستقبل. وتحدّث راشد عن مشاركته في عدد من البطولات الدولية المهمة، وقال: شاركت في بطولة Pulcino d’Oro العالمية في إيطاليا، وكانت تجربة قوية جداً، استفدت منها كثيراً، وأيضاً لديّ مشاركة قادمة في Gothia Cup2026 في السويد، بالإضافة إلى معسكر تدريبي في إسبانيا، وأشار إلى أنه يحلم بالاحتراف الأوروبي مستقبلاً، واضعاً فريق برشلونة وجهته وحلمه الأكبر في عالم كرة القدم.

الناشئين
الوحدة
نادي الوحدة
المواهب
الدوري الإماراتي
آخر الأخبار
حجاج بيت الله الحرام يؤدون ركن الحج الأعظم بالوقوف في عرفات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
حجاج بيت الله الحرام يرمون اليوم جمرة العقبة ونحر الهدي
27 مايو 2026
طائرة حربية تقلع من على متن حاملة طائرات أميركية (من المصدر)
الأخبار العالمية
ترامب: تسليم «اليورانيوم المخصّب» فوراً أو تدميره في مكانه
27 مايو 2026
اكتظاظ عشرات السفن في مضيق هرمز نتيجة الانتهاكات الإيرانية (رويترز)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ «الاتحاد»: ممارسات إيران تخلق توترات إقليمية لا تنتهي
27 مايو 2026
مبنى وسيارات محترقة في الخرطوم جراء المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع (أرشيفية)
الأخبار العالمية
قيادي في القوى المدنية السودانية «قمم» لـ «الاتحاد»: سياسات «سلطة بورتسودان» تقوم على تصدير الإرهاب
27 مايو 2026
نازحون سودانيون في إقليم دارفور غرب السودان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
السودان.. 14 قتيلاً بقصف بـ «مسيَّرة» في سوق قرب الحدود التشادية
27 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©