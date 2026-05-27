غداً.. مباراتان في نصف نهائي كأس نائب رئيس الدولة للسلة



علي معالي (أبوظبي)



يشهد مساء غد الخميس مواجهتين من العيار الثقيل في الدور نصف النهائي لبطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة للرجال، حيث يلتقي فريق شباب الأهلي مع البطائح في الخامسة والنصف مساء، على صالة شباب الأهلي، فيما يواجه الشارقة نظيره النصر، بالإمارة الباسمة في السابعة والنصف مساء، في أمسية مرتقبة، وتحمل الكثير من الإثارة والندية بين الفرق الأربعة الباحثة عن بلوغ المباراة النهائية.

وكان شباب الأهلي قد تأهل إلى نصف النهائي بعد الفوز على الظفرة بنتيجة 132-96، ليؤكد جاهزيته الفنية وقوته الهجومية، بينما تأهل البطائح بعد تجاوزه الوصل بنتيجة 91-78، ليضرب موعداً مع «الفرسان» في مواجهة قوية يسعى خلالها «الراقي» إلى تحقيق المفاجأة، خاصة وأن الفريقان تقابلا كثيراً هذا الموسم، ولم ينجح البطائح في تحقيق أي انتصار سواء في الدوري أو الكأس.

وتتجه الأنظار إلى مواجهة شباب الأهلي والبطائح، في ظل الطموحات الكبيرة للفريقين، إذ يعتمد «الفرسان» على خبرة لاعبيه وقوته الهجومية، ويسعى الفريق إلى الحفاظ على لقبه، بينما يراهن البطائح على الروح القتالية والانضباط التكتيكي لمواصلة المشوار.

وفي المباراة الثانية بين الشارقة والنصر، فقد حجز «الملك»، مقعده إلى نصف النهائي، عقب تفوقه على الوحدة بنتيجة 114-74 في الدور ربع النهائي، وفي المقابل، بلغ النصر هذا الدور، بعد الفوز على الجزيرة بنتيجة 108-64، ويبحث كل من الملك والعميد عن السير قدماً في البطولة، حيث يخطط الشارقة لأول ألقابه في آخر بطولات الموسم، في الوقت الذي يسعى فيه النصر إلى تحقيق الثنائية بعد التتويج مؤخراً ببطولة كأس الإمارات.

وفي ظلّ الطموحات المشروعة للفرق الأربعة تظل مباراتا نصف النهائي مفتوحة على جميع الاحتمالات في ظل المستويات المميزة التي قدمها كل فريق خلال مشوار البطولة التي يُسدل عليها الستار يوم 30 من الشهر الجاري.