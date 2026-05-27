كريستال بالاس بطل دوري المؤتمر الأوروبي قبل بدايته!



معتز الشامي (أبوظبي)

يواجه الفريق الإنجليزي كريستال بالاس نظيره الإسباني رايو فاليكانو، في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، مساء اليوم الأربعاء، في لايبزيج، بألمانيا.

ويسعى المدرب أوليفر جلاسنر إلى ترسيخ مكانته كأحد أساطير كريستال بالاس، بعد أن قاد الفريق للفوز بأول لقب كبير له في كأس الاتحاد الإنجليزي العام الماضي، سجل جلاسنر -الذي أعلن في يناير قراره بالرحيل عن النادي بنهاية الموسم- اسمه بالفعل في التاريخ كواحد من أعظم مدربي النسور.

وسيكون فوز بالاس بلقب دوري المؤتمر في أول مشاركة أوروبية كبرى له بمثابة تعزيز لإرثه قبل رحيله، ويُعد بالاس أول فريق أوروبي يصل إلى النهائي لأول مرة منذ ديبورتيفو ألافيس في كأس الاتحاد الأوروبي 2000-2001، بينما كان آخر فريق يحرز لقباً في أول مشاركة أوروبية له هو الفريق البلجيكي «كي في ميشيلين» في كأس الكؤوس الأوروبية 1987-1988.

ويملك جلاسنر تاريخاً حافلاً في أوروبا، حيث قاد آينتراخت فرانكفورت للفوز بلقب الدوري الأوروبي 2021-2022 على رينجرز، ما يعني أنه سينضم إلى إرنست هابل (5) كأول نمساويين يدربان في أكثر من نهائي أوروبي كبير.

ويسعى كريستال بالاس لأن يصبح ثالث نادٍ إنجليزي يفوز بدوري المؤتمر، على خطى وستهام في موسم 2022-2023 وتشيلسي في موسم 2024-2025، ويُعد الفريق الإسباني الوحيد الذي وصل إلى النهائي قبل رايو فاليكانو هو ريال بيتيس، الذي خسر أمام تشيلسي العام الماضي.

ويشارك رايو، مثل كريستال بالاس، في أول نهائي أوروبي كبير له، ورغم أن الفريق الإسباني ليس حديث العهد مثل خصمه، فإنه وصل إلى المباراة النهائية في مشاركته القارية الثانية فقط. والسبيل الوحيد لعودتهم إلى أوروبا للموسم الثالث هو هزيمة كريستال بالاس، بعد أن خسروا أمام خيتافي في سباق المركز السابع في الدوري الإسباني.

وقدّم رايو أداء مميزاً هذا الموسم تحت قيادة المدرب إينيجو بيريز، الذي سيصبح أصغر إسباني (38 عاماً و129 يوماً) يقود فريقاً في نهائي أوروبي كبير منذ أن قاد بيب جوارديولا (أيضاً 38 عاماً و129 يوماً) برشلونة للفوز 2-0 على مانشستر يونايتد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2008-2009.

وستكون هذه المباراة الخامسة عشرة لكريستال بالاس في البطولات الأوروبية الكبرى، والثالثة والعشرين لرايو فاليكانو، حيث يبلغ مجموع مبارياتهما 38 مباراة، وهو أقل عدد من المباريات بين فريقين يتنافسان في نهائي منذ نهائي كأس الكؤوس الأوروبية لموسم 1964-1965، حين خاض وست هام (9 مباريات) وميونيخ (10 مباريات) 19 مباراة فقط مجتمعة.

ولم يسبق لكريستال بالاس ورايو فاليكانو أن التقيا من قبل، لكن هذه هي المباراة النهائية الأوروبية العشرون بين فريقين من إنجلترا وإسبانيا. من موسم 2005-2006 حتى موسم 2021-2022، فازت فرق الدوري الإسباني بجميع المواجهات التسع بين أندية البلدين، وكان فوز تشيلسي على ريال بيتيس بنتيجة 4-1 آخر نهائي جمع بينهما.

ولم يسبق لمدينة لايبزيج أن استضافت نهائياً أوروبياً كبيراً. مع ذلك، فقد حققت الفرق الإنجليزية والإسبانية نتائج مميزة على الأراضي الألمانية، حيث فازت الفرق الإنجليزية بـ3 من أصل 4 مباريات نهائية هناك، بينما حققت الأندية الإسبانية الفوز في 5 من أصل 6 مباريات.

وتتوقع شبكة «أوبتا» فوز كريستال بالاس بالنهائي بنسبة 51.2% في غضون 90 دقيقة. أما التعادل الذي قد يؤدي إلى وقت إضافي -وربما ركلات ترجيح- فتبلغ احتماليته 25.6%، وهي نسبة أعلى بقليل من احتمالية فوز رايو فاليكانو في الوقت الأصلي (23.2%). وبأخذ جميع السيناريوهات في الاعتبار، تتوقع الشبكة فوز كريستال بالاس باللقب بنسبة 64.2%.