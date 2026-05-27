أرسنال يغزو نيويورك.. كيف سيطر «المدفعجية» على قلب بروكلين؟



معتز الشامي (أبوظبي)

لم يعُد أرسنال مجرد فريق كرة قدم ينافس على الألقاب، بل تحوّل إلى حالة اجتماعية وثقافية عالمية، وهو ما تجسّد بوضوح في مشهد احتفالي استثنائي بمدينة نيويورك، حيث اجتمعت جماهير «المدفعجية» في بروكلين للاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، في ليلة أكدت أن كرة القدم باتت لغة عالمية توحد الجميع.

وفي بروكلين، اصطف العشرات من مشجعي أرسنال تحت الأمطار الغزيرة قبل ساعات من المواجهة الأخيرة للفريق في الدوري الإنجليزي أمام كريستال بالاس، في مشهد عكس حجم الشغف والانتماء الذي يحمله جمهور النادي اللندني حتى خارج إنجلترا.

لكن الحدث لم يكن مجرد تجمع جماهيري لمتابعة مباراة أو الاحتفال بدرع الدوري بعد غياب دام 22 عاماً، بل كان انعكاساً لقصة مجتمع متكامل صنعته مجموعة تعرف باسم «Brooklyn Invincibles»، وهي رابطة غير رسمية لمشجعي أرسنال في نيويورك.

وتأسّست المجموعة قبل سنوات قليلة بهدف خلق مساحة أكثر ترحيباً وشمولاً لجماهير النادي، خاصة من أصحاب الخلفيات المختلفة الذين شعر بعضهم سابقاً بأن بيئة متابعة كرة القدم التقليدية ليست دائماً مرحبة بالجميع.

وبمرور الوقت، تحوّل هذا التجمع الصغير إلى ظاهرة جماهيرية ضخمة، حتى بات يجذب أسماء بارزة من عالم السياسة والفن والرياضة، من بينهم عمدة نيويورك زهران ممداني، والمخرج الشهير سبايك لي، والممثل جيسون سوديكيس، الذين شاركوا الجماهير احتفالاتهم التاريخية.

والمثير في التجربة أن النجاح لم يكن مرتبطاً فقط بفوز أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي، بل بفكرة المجتمع نفسه، حيث تحوّلت الرابطة إلى مساحة عائلية مفتوحة للجميع، تجمع بين الأصدقاء والعائلات وحتى المشجعين الذين يحضرون بمفردهم، قبل أن يجدوا أنفسهم جزءاً من عائلة كروية واحدة.

بينما الأجواء داخل المنطقة كانت استثنائية، قمصان أرسنال من أجيال مختلفة، هتافات لا تتوقف، احتفالات جماعية، ومشاهد امتزجت فيها الثقافة البريطانية مع الروح الأميركية، حتى إن الاحتفال تداخل مع فرحة جماهير نيويورك نيكس، في صورة نادرة لوحدة المشاعر الرياضية.

وهذه القصة تكشف جانباً آخر من قوة العلامة التجارية لأرسنال عالمياً، ليس فقط كنادٍ يبحث عن البطولات، بل كمؤسسة نجحت في بناء هوية ترتبط بالتنوع والانفتاح والانتماء.

ومع اقتراب نهائي دوري أبطال أوروبا، يبدو أن جنون أرسنال لن يتوقف عند نيويورك، بل قد يمتد إلى مدن أخرى حول العالم، مع جماهير تؤمن بأن النادي يمثّل أكثر من مجرد كرة قدم.

وفي زمن تتزايد فيه الانقسامات، تقدم جماهير أرسنال نموذجاً مختلفاً، أن الرياضة لا تصنع الفائزين فقط، بل تصنع المجتمعات أيضاً.