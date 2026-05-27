كين يكتب التاريخ ويتفوق على هالاند ومبابي

27 مايو 2026 13:00

 
معتز الشامي (أبوظبي)
قدّم هاري كين موسماً تاريخياً آخر مع بايرن ميونيخ، متربعاً على عرش هدافي القارة الأوروبية، ليتوَّج بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي موسم 2025/26 برصيد 36 هدفاً و72 نقطة، متفوقاً على نجوم كبار مثل إيرلينج هالاند وكيليان مبابي.
وأنهى النرويجي هالاند، الفائز بالجائزة في موسم 2022/23، هذا الموسم برصيد 27 هدفاً (54 نقطة) محتلاً المركز الثاني، أما مبابي، فقد حلّ ثالثاً برصيد 25 هدفاً (50 نقطة)، وهو رقم بعيد كل البعد عن مستواه الذي جعله هداف الموسم الماضي برصيد 31 هدفاً.
وسجل المهاجم الإنجليزي 61 هدفاً في 51 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، وهو الرقم الأعلى في أوروبا، كما حقق لقب الدوري والكأس المحليين مع بايرن.
وتُعد هذه هي المرة الثانية التي يحصد فيها هاري كين لقب أفضل هداف في أوروبا بعد موسمه الأول 2023/2024. وينضم بذلك إلى قائمة تضم أسماء لامعة مثل جيرد مولر (1970 و1972) وروبرت ليفاندوفسكي (2021 و2022) الذين فازوا بالجائزة مرتين خلال مسيرتهم مع بايرن ميونيخ.
لن يفاجئ معظم مُشجعي كرة القدم أن ليونيل ميسي هو اللاعب الأكثر فوزا بجائزة الحذاء الذهبي، فقد حصد أسطورة برشلونة، الذي لعب لاحقاً لباريس سان جيرمان وإنتر ميامي، الجائزة 6 مرات (2009-2010,2011-2012,2012-2013,2016-2017,2017-2018,2018-2019).
ولا يخفى على أحد أن كريستيانو رونالدو، منافس ميسي اللدود، يأتي في المرتبة الثانية بـ4 جوائز حذاء ذهبي، فاز بها خلال مسيرته مع ريال مدريد (2010-2011,2013-2014,2014-2015) ومانشستر يونايتد (2007-2008).
وبعد ميسي ورونالدو، لا يقترب أي لاعب من هذا الإنجاز، حيث لم ينجح سوى عدد قليل في الفوز بالكأس أكثر من مرة. فاز بها كل من، روبرت ليفاندوفسكي، وتيري هنري، ولويس سواريز، ودييجو فورلان، وإيزيبيو، وجيرد مولر «مرتين»، وكذلك ماريو جارديل، وفرناندو جوميز، ودودو جورجيسكو، ومؤخراً النجم الإنجليزي هاري كين.


 

