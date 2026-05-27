حصاد دوري المحترفين.. «الكرة الجميلة» تنتصر في موسم الأرقام القياسية



معتز الشامي (أبوظبي)

أسدل الستار على موسم 2025-2026 من دوري أدنوك للمحترفين، تاركا وراءه حصيلة رقمية استثنائية تعكس حجم التنافس، وتكشف تحولات واضحة في شكل الكرة الإماراتية، سواء على مستوى الأداء الهجومي أو الانضباط أو تنوع مصادر التسجيل، في موسم حمل الكثير من المؤشرات التاريخية.

وشهد الموسم تسجيل 513 هدفاً خلال 182 مباراة، بمعدل 2.82 هدف في المباراة الواحدة، وهو رقم أقل بـ69 هدفاً عن الموسم الماضي، ليصبح بذلك الأقل تهديفياً في تاريخ دوري المحترفين، ما يعكس ارتفاعاً في الصلابة الدفاعية والتكتيك التحفظي لدى العديد من الفرق.

ورغم انخفاض المعدل التهديفي، فإن اللافت أن البطولة واصلت تأكيد طابعها العالمي، بعدما جاءت الأهداف عبر 151 لاعباً من 41 جنسية مختلفة، في مؤشر واضح على التنوع الفني الكبير الذي يتمتع به الدوري الإماراتي وقدرته على استقطاب مواهب من مدارس كروية متعددة.

وبحسب الحصيلة الرسمية، جاء 436 هدفاً من داخل منطقة الجزاء خلال مباريات الموسم المنصرم، مقابل 60 هدفاً من خارجها، بينما شهد الموسم تسجيل 17 هدفاً عكسياً.

أما على مستوى الكرات الثابتة، فقد احتسب الحكام 74 ركلة جزاء، تم تسجيل 62 هدفاً منها، وهي حصيلة مرتفعة تؤكد تأثير التفاصيل الصغيرة في حسم المباريات.

وفي المقابل، شهد الموسم 708 بطاقات صفراء، بانخفاض طفيف عن الموسم الماضي الذي سجل 712 بطاقة، بينما ارتفع عدد البطاقات الحمراء إلى 62 بطاقة، وهي أعلى حصيلة خلال آخر 6 مواسم، كما عادل الموسم الرقم القياسي في عدد المباريات، التي انتهت بالتعادل بـ48 مباراة، وهو نفس رقم موسم 2014-2015.

وعلى مستوى الفاعلية الهجومية، فرض العين نفسه كأخطر فرق الكرات الثابتة بعدما سجل 25 هدفاً من هذه الوضعيات، متفوقاً على الوحدة (18)، وشباب الأهلي وخورفكان (17 لكل منهما).

أما في اللعب المفتوح، فكان شباب الأهلي الأكثر شراسة هجومية بـ43 هدفاً، متقدماً على العين (37)، ثم الجزيرة (30)، والوصل (28).

وتؤكد هذه الأرقام أن موسم 2025-2026 لم يكن مجرد سباق على النقاط، بل موسم تحولات تكتيكية واضحة، انخفاض الأهداف الإجمالية يقابله ارتفاع في الحسم عبر الكرات الثابتة والانضباط الدفاعي، مع زيادة في الحدة التنافسية انعكست على البطاقات الحمراء.

كما أن تنوع الجنسيات وتوزيع الأهداف على هذا العدد الكبير من اللاعبين يمنح الدوري بعداً تسويقياً وفنياً مهماً، خصوصاً مع استمرار صعود أندية تملك هويات لعب مختلفة.

وفي النهاية، ربما كان هذا الموسم الأقل تهديفياً، لكنه بالتأكيد من أكثر المواسم ثراء بالأرقام والدلالات الفنية التي تستحق التوقف عندها.