الأربعاء 27 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

في اليوفي بيلدز ليس للبيع.. ومصير فلاهوفيتش مجهول

في اليوفي بيلدز ليس للبيع.. ومصير فلاهوفيتش مجهول
27 مايو 2026 12:14

 
روما (رويترز)

أخبار ذات صلة
9 ألقاب تغيب عن دوري أبطال أوروبا في نسخته الجديدة
كومو.. من الإفلاس في الدرجة الرابعة إلى دوري أبطال أوروبا


أكد الرئيس التنفيذي ليوفنتوس داميان كومولي أن النادي متمسك بالجناح الشاب كينان يلدز، ويرغب في الاحتفاظ بالمهاجم دوسان فلاهوفيتش، ​رغم احتمال الاضطرار لبيع لاعب آخر من أجل تحقيق التوازن المالي.
وأنهى يوفنتوس الموسم في المركز السادس بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، ⁠ليكتفي بخوض غمار الدوري الأوروبي بعد فشله في التأهل إلى ​دوري الأبطال، ما فرض مراجعة لخططه في سوق الانتقالات.
وأوضح ​كومولي، ‌في تصريحات لصحيفة لا ريبوبليكا، ⁠أن ​الإدارة، بالتنسيق مع المالك جون إلكان والمدرب لوتشيانو سباليتي، متفقة على ضرورة إجراء تعديلات مدروسة، قائلاً «سنحتاج إلى بيع لاعب أكثر مما خططنا له، وقد توافقنا جميعاً على أن ذلك أمر منطقي».
وشدّد على أن هذه الخطوة لن تؤثر ‌سلباً في قوة الفريق، مضيفاً «كل لاعب سيغادر سيعوض بآخر بالمستوى نفسه أو أفضل»، وعن مستقبل يلدز، جاء موقفه حاسماً «بالتأكيد لن ​نبيعه».
في المقابل، أقر بأن ملف فلاهوفيتش لا يزال غامضاً، موضحاً «نرغب في استمراره، لكن الصورة لم تتضح بعد. اتفقنا على مناقشة الأمر بعد نهاية الموسم».
كما نفى كومولي وجود أي توتر مع سباليتي، مؤكدا أن ‌العلاقة بينهما «قوية ومستقرة»، مشيراً إلى أنه ​كان وراء التوصية بالتعاقد معه، إيماناً بقدرته على قيادة المشروع.
وكشف عن خطة لإعادة بناء الفريق خلال فترة تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات، مع الإقرار بصعوبة ​تحقيق نجاح فوري، ‌خاصة ⁠في ظل الضغوط المالية ‌الناتجة عن الغياب عن ‌دوري الأبطال.
ووفقاً لتقارير، من المتوقع أن يحقق يوفنتوس نحو 14.6 مليون يورو (16.99 مليون دولار) ⁠من مشاركته في الدوري الأوروبي، مقارنة بحوالي 42.6 مليون يورو ​كانت ستأتي من دوري الأبطال. هذا الفارق، إلى جانب التعديلات المرتقبة على قائمة الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، يعني أن تحقيق نجاح فوري لا يمكن ضمانه، وختم بقوله «هدفنا بناء فريق قادر على المنافسة وحصد الألقاب، لكن توقيت ​تحقيق ذلك يظل مرهوناً بعدة عوامل، بينها ​ما تفعله بقية الأندية».
 

اليوفي
الدوري الإيطالي
الكالشيو
الدوري الأوروبي
آخر الأخبار
«نشامى الأردن»: «من حقنا أن نحلم» في المونديال
الرياضة
«نشامى الأردن»: «من حقنا أن نحلم» في المونديال
اليوم 12:30
حاكم الشارقة يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك
علوم الدار
حاكم الشارقة يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك
اليوم 12:20
في اليوفي بيلدز ليس للبيع.. ومصير فلاهوفيتش مجهول
الرياضة
في اليوفي بيلدز ليس للبيع.. ومصير فلاهوفيتش مجهول
اليوم 12:14
رئيس الدولة يستقبل حكام الإمارات والشيوخ والمهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل حكام الإمارات والشيوخ والمهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك
اليوم 12:00
أرسنال يغزو نيويورك.. كيف سيطر «المدفعجية» على قلب بروكلين؟
الرياضة
أرسنال يغزو نيويورك.. كيف سيطر «المدفعجية» على قلب بروكلين؟
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©