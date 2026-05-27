الأربعاء 27 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إصابة الكتف تنهى مشوار كاسبر شمايكل في كرة القدم

إصابة الكتف تنهى مشوار كاسبر شمايكل في كرة القدم
27 مايو 2026 15:30

 

جلاسكو (د ب أ)
أعلن كاسبر شمايكل، حارس مرمى منتخب الدنمارك لكرة القدم وفريق سلتيك الاسكتلندي، إنه اضطر للاعتزال بسبب إصابة خطيرة في الكتف، وكشف شمايكل، نجل بيتر شمايكل حارس مرمى مانشستر يونايتد الأسبق، في مارس الماضي إنه احتاج لعمليتين جراحيتين وأنه قد يواجه فترة إعادة تأهيل تتراوح من 10 إلى 12 شهراً، لكنه كان مصمماً على الكفاح ومحاولة إنقاذ مسيرته المهنية. ولكنه، عليه الآن أن يعترف بالهزيمة.
وقال في مقابلة مع قناة «تي في 2» في الدنمارك:«عندما ينتهي عقدي مع سلتيك في يونيو، تتوقف مسيرتي كلاعب كرة قدم ناشط»، وأضاف: «هذا القرار تم اتخاذه نيابة عني، بعد التشاور مع العديد من الجراحين والخبراء في مجالي، والذين أخبروني أنه لا ينبغي أن أتوقع فرصة العودة ولعب كرة القدم على أعلى مستوى».
وأضاف: «لذلك، بعد الكثير من التفكير، وبعد محاولة الحصول على أكبر عدد ممكن من الآراء، وبعد الحصول على تقييم العديد من الخبراء، أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب الآن».
وأضاف: «نحن أيضاً نحتفل بمرور 10 أعوام على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي (في حدث يقام في عطلة نهاية الأسبوع)، لذلك أعتقد أنه الوقت المناسب لإعلان أنني لعبت آخر مبارياتي الاحترافية».
وكانت آخر مباراة رسمية خاضها شمايكل هي الخسارة 1/ 2 أمام هيبرنيان، بينما كانت مباراته الـ120 الأخيرة للمنتخب الدنماركي هي الخسارة أمام منتخب اسكتلندا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في نوفمبر.

أخبار ذات صلة
«سندرلاند الخامس».. من الصعود إلى مسابقات أوروبا
فرنانديز أفضل لاعب في موسم الدوري الإنجليزي
كاسبر شمايكل
منتخب الدنمارك
مانشستر يونايتد
سلتيك
آخر الأخبار
10 رياضات جديدة من «صيف أبوظبي والعين الرياضي»
الترفيه
10 رياضات جديدة من «صيف أبوظبي والعين الرياضي»
اليوم 16:29
تشكيل خلية طوارئ وطنية في موريتانيا لمتابعة فيروس "إيبولا"
الأخبار العالمية
تشكيل خلية طوارئ وطنية في موريتانيا لمتابعة فيروس "إيبولا"
اليوم 16:26
حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة في أجواء مفعمة بالطمأنينة والخشوع
الأخبار العالمية
حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة في أجواء مفعمة بالطمأنينة والخشوع
اليوم 16:19
المخرج أليخاندرو غونزاليس ينضم إلى «نخبة المثقفين»
الترفيه
المخرج أليخاندرو غونزاليس ينضم إلى «نخبة المثقفين»
اليوم 15:45
زوجا ببغاوات ينقذان نوعهما من الانقراض
الترفيه
زوجا ببغاوات ينقذان نوعهما من الانقراض
اليوم 15:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©