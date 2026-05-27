إصابة الكتف تنهى مشوار كاسبر شمايكل في كرة القدم

جلاسكو (د ب أ)

أعلن كاسبر شمايكل، حارس مرمى منتخب الدنمارك لكرة القدم وفريق سلتيك الاسكتلندي، إنه اضطر للاعتزال بسبب إصابة خطيرة في الكتف، وكشف شمايكل، نجل بيتر شمايكل حارس مرمى مانشستر يونايتد الأسبق، في مارس الماضي إنه احتاج لعمليتين جراحيتين وأنه قد يواجه فترة إعادة تأهيل تتراوح من 10 إلى 12 شهراً، لكنه كان مصمماً على الكفاح ومحاولة إنقاذ مسيرته المهنية. ولكنه، عليه الآن أن يعترف بالهزيمة.

وقال في مقابلة مع قناة «تي في 2» في الدنمارك:«عندما ينتهي عقدي مع سلتيك في يونيو، تتوقف مسيرتي كلاعب كرة قدم ناشط»، وأضاف: «هذا القرار تم اتخاذه نيابة عني، بعد التشاور مع العديد من الجراحين والخبراء في مجالي، والذين أخبروني أنه لا ينبغي أن أتوقع فرصة العودة ولعب كرة القدم على أعلى مستوى».

وأضاف: «لذلك، بعد الكثير من التفكير، وبعد محاولة الحصول على أكبر عدد ممكن من الآراء، وبعد الحصول على تقييم العديد من الخبراء، أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب الآن».

وأضاف: «نحن أيضاً نحتفل بمرور 10 أعوام على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي (في حدث يقام في عطلة نهاية الأسبوع)، لذلك أعتقد أنه الوقت المناسب لإعلان أنني لعبت آخر مبارياتي الاحترافية».

وكانت آخر مباراة رسمية خاضها شمايكل هي الخسارة 1/ 2 أمام هيبرنيان، بينما كانت مباراته الـ120 الأخيرة للمنتخب الدنماركي هي الخسارة أمام منتخب اسكتلندا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في نوفمبر.