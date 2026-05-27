«الأبيض الأولمبي» يعسكر في تايلاند استعداداً للاستحقاقات القارية



معتصم عبدالله (أبوظبي)

يدشِّن منتخبنا الأولمبي لكرة القدم غداً الجمعة تجمعه الداخلي في دبي، استعداداً للسفر إلى تايلاند بعد غدٍ السبت، لإقامة معسكر خارجي يتخلله خوض ثلاث مباريات ودية قوية، بالتزامن مع فترة التوقف الدولي ضمن أيام «فيفا» خلال يونيو المقبل.

ويخوض «الأبيض الأولمبي» خلال المعسكر ثلاث تجارب ودية، تبدأ بمواجهة منتخب تايلاند 9 يونيو على ملعب باثوم ثاني، قبل أن يلتقي منتخب جمهورية كوريا في المباراة الثانية، ويختتم المعسكر بمواجهة منتخب قيرغيزستان، في إطار التحضيرات للاستحقاقات المقبلة.

وتأتي هذه المرحلة امتداداً لبرنامج إعداد المنتخب، الذي انطلق مارس الماضي بمعسكر داخلي في العين، خاض خلاله «الأبيض الأولمبي» مباراة ودية أمام منتخب عُمان، انتهت بفوز المنتخب 3-1 على استاد طحنون بن محمد بالقطارة.

ويستعد المنتخب للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها دورة الألعاب الآسيوية الـ 20 المقررة في مدينة ناغويا اليابانية خلال الفترة من 19 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 2026، إلى جانب التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2028، التي تمثل الهدف الأبرز للمرحلة المقبلة، والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس.

ويقود «الأبيض الأولمبي» حالياً المدرب الوطني سليمان البلوشي، الذي تولى المهمة عقب قرار اتحاد الكرة بإنهاء التعاقد مع الأوروجوياني مارسيلو برولي، بعد ختام مشاركة المنتخب في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026.

ويعوّل الجهاز الفني على معسكر تايلاند في رفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية، ومنح اللاعبين فرص احتكاك قوية أمام مدارس كروية متنوعة، إلى جانب تقييم عدد من العناصر الجديدة، سعياً للوصول إلى أفضل توليفة ممكنة قبل الدخول في الاستحقاقات الرسمية المقبلة.