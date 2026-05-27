شفيونتيك تبلغ الدور الثالث في رولان جاروس بـ 38 خطأ

27 مايو 2026 17:13

باريس (رويترز)

واصلت المصنفة الثالثة عالمياً إيجا شفيونتيك ​سعيها لاستعادة أفضل مستوياتها في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس اليوم الأربعاء، ببلوغها الدور الثالث عقب فوزها ⁠على التشيكية سارة بيليك بنتيجة 6-2 و6-3، في ​مباراة شابها عدد كبير من ​الأخطاء ‌السهلة.
وبدت اللاعبة البولندية، المتوجة ⁠باللقب ​أربع مرات، والتي لم تخسر سوى مرتين في رولان جاروس منذ عام 2020، متفوقة بوضوح على منافستها، رغم ارتكابها ‌38 خطأً سهلاً من بينها سلسلة ‌من الأخطاء المزدوجة.
وستواجه شفيونتيك في الدور المقبل الفائزة من مواجهة اللاتفية إيلينا أوستابنكو البطلة ​السابقة ومواطنتها البولندية ماجدا لينيت، لحجز مقعدها في دور 16.
وبعد تبادل مبكر لكسر الإرسال، فرضت شفيونتيك سيطرتها وتقدمت 5-1 على ملعب فيليب شاترييه، ‌قبل أن تمنح بيليك، ​المصنفة 35 عالمياً، فرصة أخرى لكسر إرسالها إثر خطأ مزدوج في الشوط السابع.
ورغم تذبذب إيقاعها بين السرعة والتسرع، ​نجحت شفيونتيك ‌في ⁠حسم المجموعة الأولى ‌بسهولة، على الرغم ‌من ارتكابها 19 خطأً سهلاً. وشهدت المجموعة الثانية تقلبات ملحوظة، ⁠إذ انتهت خمسة من أول ثمانية أشواط ​بكسر الإرسال، قبل أن تحسم اللاعبة البولندية المواجهة حين أرسلت بيليك ضربة أمامية إلى الشبكة.
وقالت شفيونتيك عن منافستها «أسلوب لعبها مختلف، وكان علي التكيف معه، ​تستفيد كثيراً من لعبها باليد ​اليسرى».

