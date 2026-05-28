منتخب الجودو يختتم مشاركته الآسيوية في طشقند غداً

أبوظبي (الاتحاد)

يختتم منتخبنا الوطني لناشئي الجودو غداً مشاركته في بطولة آسيا للناشئين، التي يستضفها اتحاد أوزبكستان بصالة القرية الأولمبية في طشقند، بمشاركة 692 لاعباً ولاعبة من 11 دولة.

وتُختتم الليلة بمنافسات الوزن الثقيل، حيث يواجه حميد المازمي لاعب منتخبنا، ضمن تصفيات الدور التمهيدي لوزن (تحت 73 كجم)، نظيره من طاجيكستان مير ميرزوزو، فيما يخوض يوسف العوض مواجهة قوية أمام بطل أوزبكستان صاحب الأرض والجمهور اللاعب كوميل غونوف، بمنافسات وزن تحت 81 كجم.

وكانت قُرعة البطولة التي جرت مراسمها بحضور الدكتور موح الموح، عضو اللجنة الفنية باتحاد الجودو، مدير المنتخب، قد وضعت مجموعة منتخبنا لفئة الوزن الخفيف في مواجهات قوية، على الرغم من فارق الخبرة الدولية، حيث التقي مساء أمس مسعود المسماري في (وزن تحت 55 كجم)، مع بطل أوزبكستان لفئة الناشئين إسماعيلوف رمضان، فيما لعب أنس اليماحي في وزن (تحت 66 كجم)، بعد تغيير مشاركته بالوزن الجديد، بدلاً من تحت 60 كجم، كنظرة فنية مستقبلية للمدرب والجهاز الفني، استغلالاً لقدرات اللاعب البدنية، أمام بطل منتخب أوزبكستان بويمورودف، وكانت ثالث مباريات منتخبنا في افتتاح منافسات البطولة للاعب صقر العتيبي (تحت 66 كجم) مع الفائز من مباراة لاعب قرغيزستان ايسينيكوف ولاعب طاجيكستان سكاندزودا.

وتُمثل مشاركة منتخبنا الناشئ في بطولة طشقند الآسيوية الحالية فرصة لمزيد من الاحتكاك واكتساب الخبرات قبل المشاركة في بطولتي العرب وآسيا للجودو في يوليو القادم في ضيافة الأردن، والتي تأتي ضمن خطة الاتحاد واستراتيجيته التي تهدف للمزيد من الاهتمام بقطاع الفئات العمرية.