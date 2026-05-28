الخميس 28 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
«رهيب» يتأهب للعودة في أسكوت أو في ديربي إيرلندا

28 مايو 2026 12:45

عصام السيد (أبوظبي)
يستعد المهر الإماراتي «رهيب» لشادويل، نجم سباقات المسافات المتوسطة الواعد، لاستئناف مسيرته التصاعدية بعد انتكاسة طفيفة عقب سباق ساندان، حيث بات سباق الملك إدوارد السابع أو ديربي دبي ديوتي فري الإيرلندي ضمن أهدافه.
وقد مُنح الحصان «رهيب»، البالغ من العمر ثلاث سنوات والذي لم يُهزم بعد، ويدربه أوين بوروز، وقتاً للتعافي من الألم بعد فوزه الرائع في سباق سانداون التجريبي الكلاسيكي الشهر الماضي.
لكن أنجوس جولد، مدير سباقات مالكي الحصان شادويل، قال إن المهر عاد إلى التدريبات السريعة بعد أن أجرى تدريباً بنصف السرعة صباح الأربعاء، حيث قد يكون سجله الخالي من الهزائم على المحك في السباق الملكي.
وقال جولد: «كان «رهيب» يشعر ببعض الألم بعد سباق سانداون كلاسيك التجريبي، ليس بسبب أرضية المضمار، بل بسبب بعض التيبّس والألم، وهذا أمر طبيعي يحدث مع الخيول من حين لآخر».
وأضاف: «كان علينا إراحته لبضعة أسابيع دون تدريبات خفيفة، لكنه تدرّب بنصف سرعته هذا الصباح، وحتى الآن نسير في الاتجاه الصحيح».
وتابع: «الخيارات المتاحة أمامه، إذا كان جاهزاً، هي المشاركة في سباق الملك إدوارد السابع في مهرجان رويال آسكوت أو ديربي إيرلندا، لذا سنرى كيف سيكون الوضع بعد أسبوعين، وسنرى ما إذا كان أوين بوروز راضياً عنه بما يكفي لإشراكه في سباق آخر».
وواصل أنجوس: إن الحماس المحيط بـ «رهيب» أمر مفهوم، ليس فقط بسبب فوزه الرائع في سانداون، بل أيضاً لأنه شقيق كل من البطل المتألق بستة ألقاب في سباقات الفئة الأولى، «بعيد»، والفائز بسباق الملك جورج عام 2023، «حُكم».

