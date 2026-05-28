الخميس 28 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
8 زوارق تُدشن الأحلام الإماراتية مع انطلاقة مونديال الفورمولا-1

28 مايو 2026 13:15

أبوظبي (الاتحاد)
أكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، أن مشاركة الفرق الإماراتية في بطولة العالم لزوارق الفورمولا-1 تُمثّل امتداداً لمسيرة التميز والحضور الإماراتي الفاعل في هذه الرياضة العالمية، من خلال ثمانية زوارق تُمثل فرق الفيكتوري، وأبوظبي، والشارقة.
وأشار إلى أن دخول فريق الفيكتوري منافسات الموسم بصفته حامل لقب البطولة، يعكس حجم العمل الاحترافي الذي يقف خلف إنجازاته، ويمنحه دافعاً إضافياً للحفاظ على الصدارة، مؤكداً في الوقت ذاته أن الفِرق الإماراتية باتت رقماً صعباً في خريطة الرياضات البحرية العالمية، بفضل ما تمتلكه من كوادر وطنية وخبرات فنية متقدمة.
وأضاف أن هذا الحضور الإماراتي القوي بثمانية زوارق يجسّد التزام الدولة المستمر بدعم وتطوير الرياضات البحرية، ويعزّز من مكانتها كإحدى أبرز الدول المؤثّرة في هذه الرياضة، ليس فقط على مستوى المنافسة، بل أيضاً على صعيد التنظيم واستقطاب كبرى البطولات العالمية.
وأكد أن انطلاقة الجولة الأولى من البطولة في إيطاليا غداً، تُمثّل محطة مهمة في بداية موسم يتوقع أن يكون حافلاً بالتحديات، معرباً عن ثقته بقدرة الفرق الإماراتية على تحقيق نتائج مشرفة، ومواصلة رفع علم الدولة في مختلف المحافل الدولية، بما يعكس طموحات القيادة الرشيدة ويترجم مسيرة الإنجازات المتواصلة.
ومن المقرر أن تبدأ المنافسات غداً مع الفحص الفني والتسجيل، ثم سباق أفضل زمن السبت، وبعدها ختام الجولة يوم الأحد مع السباق الرئيسي، ويشارك فريق أبوظبي بثلاثة زوارق، بالإضافة لمشاركة فريق الشارقة بثلاثة زوارق أيضاً، ومشاركة فريق الفيكتوري بزورقين، ويُعد الفيكتوري هو حامل لقب البطولة، بعد أن حقّقه عن طريق المتسابق شون تورنتي.

الرياضة
رغم الموسم الصفري.. ريال مدريد يتربع على عرش أندية العالم بإيرادات تاريخية
الرياضة
22 ألف شرطي لتأمين هوس جماهير سان جيرمان
الرياضة
برشلونة «الأول» في كل شيء
الرياضة
أوساكا تلفت الأنظار بالأزياء الذهبية في رولان جاروس
علوم الدار
حاكم الشارقة يواصل استقبال المهنئين بعيد الأضحى المبارك
