«الذكاء الاصطناعي» يحسم الجدل في دوري السلة الأميركي

لوس أنجلوس (رويترز)

قال آدم سيلفر مفوض دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين اليوم الخميس، إن رابطة ​الدوري ستستخدم الذكاء الاصطناعي لأتمتة فئة معينة من القرارات، مثل قرارات خروج الكرة من الملعب، بهدف تسريع وتيرة المباريات، ⁠وتقليل النزاعات حول حيازة الكرة.

وقارن سيلفر هذا النظام ​بتقنية "عين الصقر" المستخدمة في التنس، حيث تقرر تقنية ​تحديد ‌الخطوط الإلكترونية بسرعة ما ⁠إذا ​كانت الكرة قد سقطت داخل الملعب أم خارجه.

وقال سيلفر في برنامج "بات مكافي شو" على شبكة "إي.إس.بي.إن" اليوم "سنتحول إلى نظام كهذا إذ ستحسم هذه الفئة ‌من القرارات آلية".

وتابع "سواء كانت الكرة من نصيب (لوس أنجلوس) ‌ليكرز أو (نيويورك) نيكس، أو أياً كان، فستحسم هذه القرارات بواسطة نظام آلي يعمل بالذكاء الاصطناعي، مع ​وجود كاميرات موزعة حول الملعب".

وستجعل هذه التكنولوجيا مثل هذه القرارات فورية وتسمح للحكام بالتركيز على قرارات التلامس والأخطاء.

وأكمل "سيؤدي ذلك إلى إخراج كل تلك القرارات التي تصنف ضمن القرارات الموضوعية ‌من أيدي الحكام. ولن ​نضطر إلى التعامل مع التحديات بشأنها".

ولم يقدم سيلفر جدولاً زمنياً دقيقاً لإدخال النظام، لكنه قال إن ذلك سيتم "بسرعة كبيرة".

وتعتمد رابطة دوري كرة ​السلة الأميركي للمحترفين ‌بشكل ⁠متزايد على مراجعة ‌الإعادة ومركزية اتخاذ القرار ‌لتحسين دقة التحكيم، على الرغم من أن المراجعات يمكن أن تبطئ وتيرة ⁠المباريات.

وقال سيلفر إن الحكام سيظلون ضروريين لتفسير ​الاحتكاك الجسدي، إذ يتطلب الأمر تقديراً لتحديد ما إذا كان اللاعب قد تعرض للإعاقة.

وأضاف سيلفر "غالباً ما يكون هناك تلامس في كل لعبة، لكن هذا لا يعني أن هناك خطأ في ​كل لعبة. هذا شيء لا يمكن ​رصده بالكاميرا فقط".